Жозеп Бартомеу

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«Барселона» очень странно зашла в Суперлигу. Прошлый президент записал ее перед уходом, а новый – только ругал проект
#Барселона
Бартомеу ушел из «Барселоны». Что дальше? Кто будет новым президентом? Когда выборы? Месси уйдет? А Куман?
#Барселона
Члены «Барсы» готовятся скинуть президента Бартомеу. И уже собрали подписи для референдума
#Жозеп Бартомеу
Что дальше с Месси? Уйдет через год? Его не любит новый тренер? Он перестанет стараться? Разбираем главные вопросы
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#Лионель Месси
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Месси все рассказал: остается из-за суда, семья плакала, руководство – кошмар
#Лионель Месси
Бартомеу возглавил «Барсу», когда прошлый президент ушел из-за расследования по трансферу Неймара. Самого Бартомеу тоже ругают за деньги
#Жозеп Бартомеу
Фанаты «Барселоны» протестуют: до поздней ночи требовали отставки Бартомеу у офиса клуба
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#Барселона
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«Барсу» обвинили в партнерстве с компанией, которая критиковала сотрудников клуба и игроков (даже Месси)
#Барселона
Похоже, Месси расторгнет контракт с «Барселоной». Это уже не мусорные инсайды
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#Лионель Месси
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