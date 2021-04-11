Пике экстренно восстановился к «Реалу». Готовился к игре на уколах, но так и не вышел

Жерар Пике проводит сложный сезон за «Барселону». Он отыграл всего 11 матчей в Примере, а потом вылетел из-за тяжелой травмы колена. Пике не играл три месяца, но вернулся на поле в матче с «ПСЖ». Тогда он форсировал восстановление, чтобы обязательно сыграть в Лиге чемпионов. Мы подробно рассказывали об этом в отдельном материале.

«ПСЖ» вынес «Барселону» со счетом 4:1. Пике был на поле в момент, когда «Барса» пропускала три гола. Потом он почти психовал на скамейке, а после матча вскрылись новые подробности вокруг его игры. Оказалось, что во время матча Пике поссорился с Гризманном. Они кричали друг на друга еще при счете 1:1. В тот момент Пике громко мотивировал игроков.

Гризманн ругался с Пике во время матча. И это не первый его конфликт в «Барсе» – как-то он бодался даже с Месси