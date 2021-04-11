Пике экстренно восстановился к «Реалу». Готовился к игре на уколах, но так и не вышел
Жерар Пике проводит сложный сезон за «Барселону». Он отыграл всего 11 матчей в Примере, а потом вылетел из-за тяжелой травмы колена. Пике не играл три месяца, но вернулся на поле в матче с «ПСЖ». Тогда он форсировал восстановление, чтобы обязательно сыграть в Лиге чемпионов. Мы подробно рассказывали об этом в отдельном материале.
«ПСЖ» вынес «Барселону» со счетом 4:1. Пике был на поле в момент, когда «Барса» пропускала три гола. Потом он почти психовал на скамейке, а после матча вскрылись новые подробности вокруг его игры. Оказалось, что во время матча Пике поссорился с Гризманном. Они кричали друг на друга еще при счете 1:1. В тот момент Пике громко мотивировал игроков.
Гризманн ругался с Пике во время матча. И это не первый его конфликт в «Барсе» – как-то он бодался даже с Месси
Дальше Пике провел серию еще из четырех матчей во всех турнирах. Даже забил в ворота «Севильи» в ответной кубковой игре (3:0, доп время). «Барселона» в последний раз проигрывала именно в той игре с «ПСЖ», но половину матчей без поражений опять провела без Пике. После игры с «Севильей» он вылетел с травмой связок колена – и не играл уже месяц.
Матч с «Реалом» – одна из главных игр сезона для «Барселоны». Обе команды теперь догнали в таблице мадридский «Атлетико». «Барселона» неожиданно для себя борется за чемпионство, а Пике возвращается ей на помощь. «Барселона» официально включила его в заявку на игру. Мелькнул он и в видео, где «Барселона» отправляется в Мадрид.
Еще «Барса» отдельно рассказала, что Пике доступен в игре с «Реалом»:
AS подробно рассказывал о ситуации с Пике. Перед игрой с «Барселоной» он несколько дней тренировался отдельно, но специально вернулся в общую группу. Так Пике проверял колено на нагрузки перед игрой с «Реалом». В том материале AS объяснял, что участие Пике в игре маловероятно. К 8 апреля он нормально завершил только одну тренировку за месяц.
Новый материал AS открывает еще одну сторону ситуации. Пике получил от врачей специальный укол в колено, чтобы не чувствовать боль во время матча. Врачи все подтвердили. У Кумана есть и другие защитники, но для самого Пике матчи с «Реалом» – что-то особенное. Даже перед этой игрой он уже высказал, что судьи помогают «Реалу» на всех уровнях.
Но в матче с «Реалом» Пике так и не вышел, хотя Куман использовал все пять замен. Пике грустил на скамейке, а «Барселона» в этот момент проигрывала один из главных матчей в сезоне.