По стадиону «Реала» гуляют пингвины – все в шоке. Стоп-стоп. Это фейк испанского блогера, в который все поверили (даже мы!)
Вчера завирусилось видео, где происходит нечто странное. На стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу» идут два пингвина. А рядом стоят рабочие, которые их не заметили.
Видео опубликовал блогер и видеопродюсер Хавьер Кайрета-Серра, который на своем ютуб-канале обозревает реконструкцию «Сантьяго Бернабеу».
И все такие: ого, пингвины на стадионе, что они там делают? Мы тоже поверили.
А еще «Евроспорт».
Mundo Deportivo.
SportBible и другие медиа.
И даже на телевидение попали пингвины.
Правда оказалась проще. Хавьер Кайрета-Серра сам добавил к оригинальному видео пингвинов с помощью хромакея (технология совмещения двух кадров в одной композиции).
Вот его видео о технологии создания фейка и бурной реакции медиа.
Нет пингвинов...
Немного магии видеомонтажа.
И хоп.
Зато люди повеселились и придумали мемы.
Многие вспомнили игру PES. В старых частях можно было играть за футболистов в костюмах огромных пингвинов.