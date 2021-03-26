По стадиону «Реала» гуляют пингвины – все в шоке. Стоп-стоп. Это фейк испанского блогера, в который все поверили (даже мы!)

Вчера завирусилось видео, где происходит нечто странное. На стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу» идут два пингвина. А рядом стоят рабочие, которые их не заметили.

Видео опубликовал блогер и видеопродюсер Хавьер Кайрета-Серра, который на своем ютуб-канале обозревает реконструкцию «Сантьяго Бернабеу».