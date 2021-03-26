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#Реал #Футбол #Примера

По стадиону «Реала» гуляют пингвины – все в шоке. Стоп-стоп. Это фейк испанского блогера, в который все поверили (даже мы!)

час назад

Вчера завирусилось видео, где происходит нечто странное. На стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу» идут два пингвина. А рядом стоят рабочие, которые их не заметили.

Видео опубликовал блогер и видеопродюсер Хавьер Кайрета-Серра, который на своем ютуб-канале обозревает реконструкцию «Сантьяго Бернабеу».

И все такие: ого, пингвины на стадионе, что они там делают? Мы тоже поверили. 

А еще «Евроспорт».

 Mundo Deportivo.

SportBible и другие медиа.

И даже на телевидение попали пингвины. 

Правда оказалась проще. Хавьер Кайрета-Серра сам добавил к оригинальному видео пингвинов с помощью хромакея (технология совмещения двух кадров в одной композиции).

Вот его видео о технологии создания фейка и бурной реакции медиа.

Нет пингвинов...

Немного магии видеомонтажа.

И хоп.

Зато люди повеселились и придумали мемы.

Многие вспомнили игру PES. В старых частях можно было играть за футболистов в костюмах огромных пингвинов.

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