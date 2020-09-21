🦜 Попугай Пеле прервал тренировку Бразилии. Посидел на плече защитника, испугался мяча и улетел

Оказалось, что попугая зовут Пеле и он живет в ферме по соседству с тренировочной базой. Его часто видели рядом с полем, но сел на плечо к человеку впервые. Бенитес вспоминает:

«Мы атаковали, я подняла глаза и увидела, как попугай летит ко мне. Я повернулась, думая, что он пролетит мимо, но он приземлился мне на плечо, а затем забрался мне в голову. Я оставалась спокойной».