женский футбол
Бразилия (ж)
🦜 Попугай Пеле прервал тренировку Бразилии. Посидел на плече защитника, испугался мяча и улетел
21 сентября, 16:30
Женская сборная Бразилии проводила двусторонний матч. Но тут на плечо защитника Бруно Бенитес сел попугай. Он немного посидел, но улетел, когда его подтолкнули мячом.
Оказалось, что попугая зовут Пеле и он живет в ферме по соседству с тренировочной базой. Его часто видели рядом с полем, но сел на плечо к человеку впервые. Бенитес вспоминает:
«Мы атаковали, я подняла глаза и увидела, как попугай летит ко мне. Я повернулась, думая, что он пролетит мимо, но он приземлился мне на плечо, а затем забрался мне в голову. Я оставалась спокойной».
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