женский футбол
Бразилия (ж)
Поделиться:
Комментарии:
0
#женский футбол #Бразилия (ж)

🦜 Попугай Пеле прервал тренировку Бразилии. Посидел на плече защитника, испугался мяча и улетел

21 сентября, 16:30

Женская сборная Бразилии проводила двусторонний матч. Но тут на плечо защитника Бруно Бенитес сел попугай. Он немного посидел, но улетел, когда его подтолкнули мячом.

Оказалось, что попугая зовут Пеле и он живет в ферме по соседству с тренировочной базой. Его часто видели рядом с полем, но сел на плечо к человеку впервые. Бенитес вспоминает:

«Мы атаковали, я подняла глаза и увидела, как попугай летит ко мне. Я повернулась, думая, что он пролетит мимо, но он приземлился мне на плечо, а затем забрался мне в голову. Я оставалась спокойной».

Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#женский футбол
#Бразилия (ж)