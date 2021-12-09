Футболистка врезалась в фаната, который выбежал на поле и достал телефон. Даже получила за это карточку

Сразу после удара другие футболистки «Челси» отвели Керр подальше и успокоили. The Guardian опубликовал реакцию главного тренера «Челси» Эммы Хейз на появление фаната: «Не знаю, почему он не дождался конца матча. Тогда он мог бы сфотографироваться. Если серьезно, мы должны думать о безопасности и комфорте игроков».

Английские СМИ утверждают, что фанат попал на поле для фото с конкретным игроком. Его цель – капитан «Челси» Магдалена Эрикссон. За несколько дней до этого матча Эрикссон рассказывала о важности заполнения стадионов на женском футболе. Вспоминала о том, что фанаты помогали «Челси» во время кубкового финала в 2018-м. Тогда на трибунах было 45 тысяч человек.

Сэм Керр – футболистка «Челси» и сборной Австралии. Она считается одной из лучших футболисток мира, играет в Англии с 2019 года. Керр известна креативными и красивыми празднованиями: сразу после гола она обычно исполняет сальто. И это точно выглядит эффектнее, чем ее прыжок на фаната. Подобных фотографий много в ее инстаграме. Тут мы покажем одну: