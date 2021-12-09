Сэм Керр
женский футбол
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#Сэм Керр #женский футбол

Футболистка врезалась в фаната, который выбежал на поле и достал телефон. Даже получила за это карточку

3 часа назад
Плеханов Александр

Женские команды «Челси» и «Ювентуса» сыграли со счетом 0:0. Но матч запомнился эпизодом, который не связан с игрой. На поле выбежал фанат, который думал о фотографии с игроками. Он достал телефон, но увидел стюардов и побежал. Тогда на пути попалась футболистка «Челси» Сэм Керр. Она разбежалась и оттолкнула его. Итог – желтая карточка за агрессию.

Брэдли Кокс первым показал момент в твиттере. Он снял его прямо на стадионе. Так все было:

Сразу после удара другие футболистки «Челси» отвели Керр подальше и успокоили. The Guardian опубликовал реакцию главного тренера «Челси» Эммы Хейз на появление фаната: «Не знаю, почему он не дождался конца матча. Тогда он мог бы сфотографироваться. Если серьезно, мы должны думать о безопасности и комфорте игроков».

Английские СМИ утверждают, что фанат попал на поле для фото с конкретным игроком. Его цель – капитан «Челси» Магдалена Эрикссон. За несколько дней до этого матча Эрикссон рассказывала о важности заполнения стадионов на женском футболе. Вспоминала о том, что фанаты помогали «Челси» во время кубкового финала в 2018-м. Тогда на трибунах было 45 тысяч человек.

Сэм Керр – футболистка «Челси» и сборной Австралии. Она считается одной из лучших футболисток мира, играет в Англии с 2019 года. Керр известна креативными и красивыми празднованиями: сразу после гола она обычно исполняет сальто. И это точно выглядит эффектнее, чем ее прыжок на фаната. Подобных фотографий много в ее инстаграме. Тут мы покажем одну:

Мы не первый раз упоминаем Сэм Керр в наших материалах. До этого рассказывали о ее связи с Тимом Кэйхиллом. Тот дрался с угловым флажком, когда отмечал голы. Керр специально повторила это празднование на чемпионате мира в 2019-м. В том же материале мы подробно рассказывали о ее карьерном пути: через травмы и дебют за сборную в 15 лет.

В жизни Керр были другие интересные истории с фанатами. Весной 2019 года она неожиданно прокомментировала поражение женской «Барселоны» от «Лиона». Написала, что «Барса» не выглядела конкурентоспособной. Фанаты «Барселоны» ответили чуть позже, когда их клуб разгромно победил «Челси» Керр. И обрушили на нее кучу твитов с троллингом.

Обычно Сэм Керр нормально относится к ситуации, когда фанаты хотят фотографию с футболистками. Однажды она увидела пост в твиттере: мужчина рассказывал о семилетней дочери, которая хотела бы сделать селфи с Керр. Она ответила на твит, а потом исполнила мечту девочки сразу после матча. Перед этим специально уточнила, придет ли семья на стадион.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Плеханов Александр
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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