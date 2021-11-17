Странный скандал из азиатского футбола: соперники Ирана подозревают, что вратарь его женской сборной – это мужчина

Главная строчка: «Принимая во внимания доказательства, которые мы представили Конфедерации, просим вас провести независимую медицинскую экспертизу для исследования пола этого и других игроков. Особенно, потому что до этого дня были случаи, когда команду обвиняли в нарушении тех же правил».

• Daily Mail: в самой сборной Ирана опровергают наезд Аль Хуссейна и Иордании. Тренер женской команды Ирана сказал, что это неправда, что Коудаи уже выступала за сборную и участвовала в отбор на Кубок Азии и в 2010-м.

• Иранский сайт Varzesh3 связался со скаутом женской сборной Ирана Марьям Ирандост. Та сказала: «Медицинский персонал тщательно обследовал каждого игрока национальной сборной на предмет гормонов, чтобы избежать каких-либо проблем в этом плане. Я прошу всех болельщиков не беспокоиться. Мы предоставим любую документацию, какую попросит от нас Азиатская конфедерация».

• TSB пишет, что на имя Азиатской конфедерации письмо с просьбой проверить Коудаи отправил не только принц Аль Хуссейн, но и тренерский состав сборной Иордании.

• Тоже информация TSB: сама Коудаи в шоке от происходящего. В Иране запущена кампания в поддержку девушки. Люди постят в соцсетях видео, в которых говорят, что она очень сильная. В Иране с огорчением относятся к этой ситуации. Там считают, что Иордания, которая изначально была фаворитом этой встречи, ведет себя недостойно, проиграв по спортивному принципу.

Что известно об этой девушке?

Так она выглядит: