Странный скандал из азиатского футбола: соперники Ирана подозревают, что вратарь его женской сборной – это мужчина
25 сентября женская сборная Ирана сыграла нулевую ничью с командой Иордании, но по пенальти обыграла ее со счетом 4:2. Главная героиня встречи – 32-летняя Зохре Коудаи, вратарь Ирана, которая отбила 2 пенальти. Благодаря подвигу Коудаи иранские женщины впервые в истории квалифицировались на женский Кубок Азии-2022.
Вот только после этого матча случился скандал. Представители Иордании утверждали, что Коудаи – мужчина.
Президент федерации Иордании просил конфедерацию провести тесты
Вот что пишут об этом случае различные медиа:
• The Times: этот скандал разворачивает руководство сборной Иордании. Сначала сомнения высказали футболистки, потом – тренер. В итоге президент Федерации футбола Иордании принц Али Аль Хуссейн опубликовал в своем твиттере сканер письма, которое отправил руководству Азиатской конфедерации.
Главная строчка: «Принимая во внимания доказательства, которые мы представили Конфедерации, просим вас провести независимую медицинскую экспертизу для исследования пола этого и других игроков. Особенно, потому что до этого дня были случаи, когда команду обвиняли в нарушении тех же правил».
• Daily Mail: в самой сборной Ирана опровергают наезд Аль Хуссейна и Иордании. Тренер женской команды Ирана сказал, что это неправда, что Коудаи уже выступала за сборную и участвовала в отбор на Кубок Азии и в 2010-м.
• Иранский сайт Varzesh3 связался со скаутом женской сборной Ирана Марьям Ирандост. Та сказала: «Медицинский персонал тщательно обследовал каждого игрока национальной сборной на предмет гормонов, чтобы избежать каких-либо проблем в этом плане. Я прошу всех болельщиков не беспокоиться. Мы предоставим любую документацию, какую попросит от нас Азиатская конфедерация».
• TSB пишет, что на имя Азиатской конфедерации письмо с просьбой проверить Коудаи отправил не только принц Аль Хуссейн, но и тренерский состав сборной Иордании.
• Тоже информация TSB: сама Коудаи в шоке от происходящего. В Иране запущена кампания в поддержку девушки. Люди постят в соцсетях видео, в которых говорят, что она очень сильная. В Иране с огорчением относятся к этой ситуации. Там считают, что Иордания, которая изначально была фаворитом этой встречи, ведет себя недостойно, проиграв по спортивному принципу.
Что известно об этой девушке?
Так она выглядит:
О ее прошлом известно мало. Всего за сборную Ирана она отыграла две игры, хотя вызывается туда с 2009 года. В ее карьере было 5 футбольных клубов (нигде нет официальной статистике, даже страничке сайта ее действующего клуба «Зобахан»).
Кудаи не замужем, не дает много интервью. Единственное, что она сказала за последние пару лет о своей личной жизни, это: «Я выросла в бедной семье. Раньше я совмещала футбол и работу, чтобы помочь своей семье. Долгое время я была плотником».
Вокруг женской сборной Ирана постоянно крутятся какие-то скандалы
Три истории.
Первая – сборную постоянно подозревают в игре мужчинами. В 2015-м был слух, что сразу восемь футболисток могут быть мужчинами. Тогда в дело вмешивалась ФИФА и находила доказательства, что это не так. В 2008 был похожий слух, но тогда сама сборная доказала, что в женской команде только
Вторая – подобный случай, но только на уровне женской лиги Ирана произошел в 2014 году. После того, как 4 футболистки оказались трансгендерами, лига обязала всех новичков проходить специальные тесты и доказывать, что они женщины.
Третья – проблема допинга в клубах и сборной, которая была особенно актуальной в начале нулевых.