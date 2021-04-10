Бензема затащил «Реал» в борьбу за чемпионство. Гол пяткой «Барселоне» – один из многих ключевых моментов
Карим Бензема забил «Барселоне» уже на 13-й минуте матча. Пяткой замкнул прострел Лукаса Васкеса – мяч закатился в ближний угол.
«Реал» отдельно выделил этот момент:
Карим Бензема – лучший бомбардир «Реала» в этом сезоне. Он забил 19 голов в Примере и сделал шесть ассистов. Каземиро остается вторым по голам внутри команды, но у него их только пять. Именно Бензема решает для «Реала» все ключевые моменты по сезону.
Сейчас Бензема играет на результативной серии из семи подряд матчей Примеры. Он забил «Хетафе», «Валенсии», «Атлетико», «Эльче», «Сельте», «Эйбару» и «Барсе». Из этих игр «Реал» не выиграл только матч с «Атлетико» (1:1).
Интересно, что за семь матчей «Реал» забил всего 14 голов. Бензема – автор девяти из них. Он раскрылся именно в 2021 году, где имеет уже 11 голов в Примере. За половину сезона в 2020-м у него было только восемь мячей.
Бензема тащит «Реал» и в других турнирах. В этом сезоне он забил пять голов в Лиге чемпионов. Его гол принес ключевую ничью с «Боруссией» М на групповом этапе. Его же дубль в ворота той же «Боруссии» вывел «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов.
Перед матчем Бензема анонсировал противостояние с Месси. Выделял его не просто так. Именно Месси – лучший бомбардир Примеры в этом сезоне. Бензема сказал: «Месси делает все для «Барселоны». В том же интервью добавил, что для «Реала» каждый матч – финал.
Теперь «Реал» временно возглавил таблицу Примеры. У «Атлетико» остается еще одна игра в запасе, но чемпионская гонка окончательно закручивается. «Барселона» отстает от «Реала» всего на одно очко. Все это происходит на фоне ужасной статистики Кумана в топ-играх.
До этого матча Бензема не забивал в девяти играх подряд против «Барселоны». Теперь серия прервалась, а Бензема имеет 10 голов и девять ассистов за всю историю игр с «Барсой». Символично, что все случилось в главный момент сезона.
Только Рууд ван Нистелрой, Криштиану Роналду и Гарет Бэйл забивали за «Реал» в семи играх подряд в этом столетии. Opta посмотрела соперников, которым обычно забивает Бензема. Сразу трем командам он забил больше, чем «Барсе».
Другие ключевые события из матча «Реала» и «Барселоны»: