Бензема затащил «Реал» в борьбу за чемпионство. Гол пяткой «Барселоне» – один из многих ключевых моментов

Карим Бензема – лучший бомбардир «Реала» в этом сезоне. Он забил 19 голов в Примере и сделал шесть ассистов. Каземиро остается вторым по голам внутри команды, но у него их только пять. Именно Бензема решает для «Реала» все ключевые моменты по сезону.

Сейчас Бензема играет на результативной серии из семи подряд матчей Примеры. Он забил «Хетафе», «Валенсии», «Атлетико», «Эльче», «Сельте», «Эйбару» и «Барсе». Из этих игр «Реал» не выиграл только матч с «Атлетико» (1:1).

Интересно, что за семь матчей «Реал» забил всего 14 голов. Бензема – автор девяти из них. Он раскрылся именно в 2021 году, где имеет уже 11 голов в Примере. За половину сезона в 2020-м у него было только восемь мячей.

Бензема тащит «Реал» и в других турнирах. В этом сезоне он забил пять голов в Лиге чемпионов. Его гол принес ключевую ничью с «Боруссией» М на групповом этапе. Его же дубль в ворота той же «Боруссии» вывел «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов.