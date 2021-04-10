Лукас Васкес
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Васкес сделал голевой пас в игре с «Барселоной», но из-за травмы не доиграл первый тайм
вчера, 22:50
Лукас Васкес сделал голевую передачу в моменте с голом Карима Бензема. Так «Реал» открыл счет в матче с «Барселоной».
В конце первого тайма Васкес столкнулся с Бускетсом. На 43-й минуте его заменил Одриосола.
Голевая передача в игре с «Барселоной» стала для Васкеса пятой в сезоне Примеры. Все ассисты он сделал в домашних играх. Еще Васкес имеет два гола.
Васкес – воспитанник «Реала». Ему 29 лет.
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