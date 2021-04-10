Лукас Васкес
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#Лукас Васкес #Футбол #Примера #Реал #Барселона

Васкес сделал голевой пас в игре с «Барселоной», но из-за травмы не доиграл первый тайм

вчера, 22:50

Лукас Васкес сделал голевую передачу в моменте с голом Карима Бензема. Так «Реал» открыл счет в матче с «Барселоной».

В конце первого тайма Васкес столкнулся с Бускетсом. На 43-й минуте его заменил Одриосола.

Голевая передача в игре с «Барселоной» стала для Васкеса пятой в сезоне Примеры. Все ассисты он сделал в домашних играх. Еще Васкес имеет два гола.

Васкес – воспитанник «Реала». Ему 29 лет.

Кроос впервые в карьере забил «Барселоне». Это его 17-й матч против нее

Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 13
Кроос 28
2:1
Матч завершен
Барселона
Барселона
Мингеса 60
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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