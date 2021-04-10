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#Карим Бензема #Футбол #Примера #Реал #Барселона

Кроос впервые в карьере забил «Барселоне». Это его 17-й матч против нее

вчера, 22:39

Тони Кроос – автор одного из голов в матче «Реала» и «Барселоны». Он реализовал штрафной удар. В этом моменте был рикошет от защитника, поэтому гол еще могут переписать на другого футболиста.

До этой игры Кроос провел против «Барселоны» 16 матчей во всех турнирах. В играх Примеры он сделал три результативных паса. Ни в одном из турниров Кроос не забивал «Барселоне». Три игры против нее он пропустил из-за травм.

Статистика Крооса в этом сезоне Примеры: три гола и восемь передач. Ему 31 год.

Васкес сделал голевой пас в игре с «Барселоной», но из-за травмы не доиграл первый тайм

Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 13
Кроос 28
2:1
Матч завершен
Барселона
Барселона
Мингеса 60
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Transfermarkt
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