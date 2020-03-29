Кроос повторил гол из Суперкубка Испании: закрутил с углового, но в детские ворота

«Реал» выиграл тот матч со счетом 3:1. Эмоции от игры лучше остальных описал Денис Черышев: «Это потеря концентрации у всех игроков. Правда, что такой гол повлиял на нас. После него у соперника все получалось». Габриэль Паулиста рассказал, что в момент удара Крооса еще спорил с арбитром. Никто в «Валенсии» не подготовился к такому неожиданному исполнению углового.

Теперь Тони Кроос показывает, что такой удар возможен даже в домашних условиях. Для этого нужен обычный мячик и детские ворота. Можно пробовать даже без вратаря.