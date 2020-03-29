Тони Кроос
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#Тони Кроос #Футбол #Реал #Суперкубок Испании

Кроос повторил гол из Суперкубка Испании: закрутил с углового, но в детские ворота

29 марта, 21:50

Суперкубок Испании этого сезона вспоминают по голу Тони Крооса в ворота «Валенсии»:

«Реал» выиграл тот матч со счетом 3:1. Эмоции от игры лучше остальных описал Денис Черышев: «Это потеря концентрации у всех игроков. Правда, что такой гол повлиял на нас. После него у соперника все получалось». Габриэль Паулиста рассказал, что в момент удара Крооса еще спорил с арбитром. Никто в «Валенсии» не подготовился к такому неожиданному исполнению углового.

Теперь Тони Кроос показывает, что такой удар возможен даже в домашних условиях. Для этого нужен обычный мячик и детские ворота. Можно пробовать даже без вратаря.

Кроос каждый день выкладывает видео из дома и проводит конкурсы:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Инстаграм Тони Крооса
Таким был Суперкубок Испании
Перенос в другую страну, проблема с билетами, формат из полуфиналов – это новый Суперкубок Испании
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