Тони Кроос
Суперкубок Испании
Футбол
Реал
Кроос повторил гол из Суперкубка Испании: закрутил с углового, но в детские ворота
29 марта, 21:50
Суперкубок Испании этого сезона вспоминают по голу Тони Крооса в ворота «Валенсии»:
«Реал» выиграл тот матч со счетом 3:1. Эмоции от игры лучше остальных описал Денис Черышев: «Это потеря концентрации у всех игроков. Правда, что такой гол повлиял на нас. После него у соперника все получалось». Габриэль Паулиста рассказал, что в момент удара Крооса еще спорил с арбитром. Никто в «Валенсии» не подготовился к такому неожиданному исполнению углового.
Теперь Тони Кроос показывает, что такой удар возможен даже в домашних условиях. Для этого нужен обычный мячик и детские ворота. Можно пробовать даже без вратаря.
Кроос каждый день выкладывает видео из дома и проводит конкурсы:
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