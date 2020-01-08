Перенос в другую страну, проблема с билетами, формат из полуфиналов – это новый Суперкубок Испании
Суперкубок Испании теперь играется по-новому. Матчи проведут за пределами страны – турнир перекинули в Саудовскую Аравию. В прошлом сезоне Суперкубок Испании проводили в марокканском Танжере, но в одну игру. Теперь для зрелищности сразу изменили формат – так в календаре появились еще и полуфиналы.
Вот расписание всех матчей нового Суперкубка Испании:
- «Валенсия» – «Реал», 8 января 22:00
- «Барселона» – «Атлетико», 9 января 22:00
- Финал из победителей этих пар, 12 января, 21:00
Четыре команды появились очень просто:
- «Барселона» (победитель Примеры, финалист Кубка Испании)
- «Валенсия» (победитель Кубка Испании)
- «Атлетико» (второе место в Примере)
- «Реал» (третье место в Примере)
Клубы продали только 9% билетов
6 января эту информацию опубликовал El Mundo. Четыре команды распространили только 1076 билетов («Реал» – 700) среди своих болельщиков в Испании. Каждый билет стоил 25 евро – адекватная цена для такого матча. Для повышения внимания к турниру «Атлетико» и «Валенсия» оплатили каждому фанату все расходы, связанные с поездкой в Саудовскую Аравию.
Даже такие меры не помогли в продажах. El Mundo пишет, что большинство из 700 болельщиков «Реала» уже сейчас находятся в Саудовской Аравии. Поэтому и получился такой высокий процент у одного клуба. Всего на четыре команды полагалось 12 тысяч билетов для болельщиков из Испании. Худший результат по продажам у «Валенсии» – всего 26 билетов.
«Валенсия» надеется на победу даже без собственных фанатов. «Мы собираемся в Саудовскую Аравию, чтобы конкурировать на равных условиях и выиграть еще один титул», – рассказал игрок Даниэль Васс. «Мы понимаем, почему фанаты не смогли приехать сюда. Постараемся принести трофей домой к ним», – подтверждает намерения клуба тренер «Валенсии» Альберт Селадес.
Поездка каждого фаната из Испании в Саудовскую Аравию оценивается примерно в тысячу фунтов – туда входят дорога и проживание в отеле. Даже с оплатой со стороны клуба у болельщиков выходит тяжелая поездка. В самой Саудовской Аравии не скрывают, что проведение Суперкубка Испании важно именно для этой страны. Там его привязывают к программе Vision 2030. Она включает сокращение зависимости от нефти и продвижение бренда страны в мире.
Арена «Король Абдалла Спортс Сити» вмещает 62 тысячи зрителей. Она примет все три матча турнира, а проблем с общей заполняемостью точно не будет. Yahoo Sports утверждает, что 35 тысяч билетов на финальную игру разошлись только в первые 24 часа после открытия продаж. Для Саудовской Аравии это выгодная возможность по рекламе европейского футбола. В стране проводили и Суперкубок Италии, где «Лацио» выиграл у «Ювентуса».
Выгода, критика, отсутствие звезд
Испания получает 120 миллионов евро за три года, потому что проводит Суперкубок в Саудовской Аравии. С финансовой точки зрения это выгодный контракт, но даже он не спас от критики в выборе места проведения матча. Женщины в Саудовской Аравии долго не могли свободно посещать футбольные матчи. УЕФА в таких странах играть не рекомендует, но по Суперкубку все решили (так говорил Рубиалес).
Marca пишет еще об одной проблеме неравенства, которая взбесила «Валенсию». Деньги от продажи прав на трансляцию матчей распределяются неравномерно. «Барселоне» и «Реалу» полагается фиксированная сумма в 9 миллионов евро, для «Валенсии» – всего три миллиона. Из-за этого «Валенсия» даже обратилась в арбитраж.
Тут еще и Forbes собрал десять игроков, которые пропустят этот розыгрыш Суперкубка Испании: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Марко Асенсио, Эден Азар, Марк-Андре тер Стеген, Усман Дембеле, Артур, Диего Коста, Родриго, Гонсало Гедеш. Без них зрелище точно будет неполноценным.