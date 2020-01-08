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#Суперкубок Испании #Футбол #Реал #Барселона #Атлетико #Валенсия

Перенос в другую страну, проблема с билетами, формат из полуфиналов – это новый Суперкубок Испании

08 января, 12:30
Александр Плеханов

«Реал» занял третье место в Примере, но все равно поборется за Суперкубок.

AFLO/Global Look Press

Суперкубок Испании теперь играется по-новому. Матчи проведут за пределами страны – турнир перекинули в Саудовскую Аравию. В прошлом сезоне Суперкубок Испании проводили в марокканском Танжере, но в одну игру. Теперь для зрелищности сразу изменили формат – так в календаре появились еще и полуфиналы.

Вот расписание всех матчей нового Суперкубка Испании:

  • «Валенсия» – «Реал», 8 января 22:00
  • «Барселона» – «Атлетико», 9 января 22:00
  • Финал из победителей этих пар, 12 января, 21:00

Четыре команды появились очень просто:

  1. «Барселона» (победитель Примеры, финалист Кубка Испании)
  2. «Валенсия» (победитель Кубка Испании)
  3. «Атлетико» (второе место в Примере)
  4. «Реал» (третье место в Примере)

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Клубы продали только 9% билетов

6 января эту информацию опубликовал El Mundo. Четыре команды распространили только 1076 билетов («Реал» – 700) среди своих болельщиков в Испании. Каждый билет стоил 25 евро – адекватная цена для такого матча. Для повышения внимания к турниру «Атлетико» и «Валенсия» оплатили каждому фанату все расходы, связанные с поездкой в Саудовскую Аравию.

Даже такие меры не помогли в продажах. El Mundo пишет, что большинство из 700 болельщиков «Реала» уже сейчас находятся в Саудовской Аравии. Поэтому и получился такой высокий процент у одного клуба. Всего на четыре команды полагалось 12 тысяч билетов для болельщиков из Испании. Худший результат по продажам у «Валенсии» – всего 26 билетов.

«Валенсия» надеется на победу даже без собственных фанатов. «Мы собираемся в Саудовскую Аравию, чтобы конкурировать на равных условиях и выиграть еще один титул», – рассказал игрок Даниэль Васс. «Мы понимаем, почему фанаты не смогли приехать сюда. Постараемся принести трофей домой к ним», – подтверждает намерения клуба тренер «Валенсии» Альберт Селадес.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поездка каждого фаната из Испании в Саудовскую Аравию оценивается примерно в тысячу фунтов – туда входят дорога и проживание в отеле. Даже с оплатой со стороны клуба у болельщиков выходит тяжелая поездка. В самой Саудовской Аравии не скрывают, что проведение Суперкубка Испании важно именно для этой страны. Там его привязывают к программе Vision 2030. Она включает сокращение зависимости от нефти и продвижение бренда страны в мире.

Арена «Король Абдалла Спортс Сити» вмещает 62 тысячи зрителей. Она примет все три матча турнира, а проблем с общей заполняемостью точно не будет. Yahoo Sports утверждает, что 35 тысяч билетов на финальную игру разошлись только в первые 24 часа после открытия продаж. Для Саудовской Аравии это выгодная возможность по рекламе европейского футбола. В стране проводили и Суперкубок Италии, где «Лацио» выиграл у «Ювентуса».

Выгода, критика, отсутствие звезд

Испания получает 120 миллионов евро за три года, потому что проводит Суперкубок в Саудовской Аравии. С финансовой точки зрения это выгодный контракт, но даже он не спас от критики в выборе места проведения матча. Женщины в Саудовской Аравии долго не могли свободно посещать футбольные матчи. УЕФА в таких странах играть не рекомендует, но по Суперкубку все решили (так говорил Рубиалес).

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Marca пишет еще об одной проблеме неравенства, которая взбесила «Валенсию». Деньги от продажи прав на трансляцию матчей распределяются неравномерно. «Барселоне» и «Реалу» полагается фиксированная сумма в 9 миллионов евро, для «Валенсии» – всего три миллиона. Из-за этого «Валенсия» даже обратилась в арбитраж.

Тут еще и Forbes собрал десять игроков, которые пропустят этот розыгрыш Суперкубка Испании: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Марко Асенсио, Эден Азар, Марк-Андре тер Стеген, Усман Дембеле, Артур, Диего Коста, Родриго, Гонсало Гедеш. Без них зрелище точно будет неполноценным.

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