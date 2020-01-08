Перенос в другую страну, проблема с билетами, формат из полуфиналов – это новый Суперкубок Испании

Поездка каждого фаната из Испании в Саудовскую Аравию оценивается примерно в тысячу фунтов – туда входят дорога и проживание в отеле. Даже с оплатой со стороны клуба у болельщиков выходит тяжелая поездка. В самой Саудовской Аравии не скрывают, что проведение Суперкубка Испании важно именно для этой страны. Там его привязывают к программе Vision 2030. Она включает сокращение зависимости от нефти и продвижение бренда страны в мире.

Арена «Король Абдалла Спортс Сити» вмещает 62 тысячи зрителей. Она примет все три матча турнира, а проблем с общей заполняемостью точно не будет. Yahoo Sports утверждает, что 35 тысяч билетов на финальную игру разошлись только в первые 24 часа после открытия продаж. Для Саудовской Аравии это выгодная возможность по рекламе европейского футбола. В стране проводили и Суперкубок Италии, где «Лацио» выиграл у «Ювентуса».

Выгода, критика, отсутствие звезд

Испания получает 120 миллионов евро за три года, потому что проводит Суперкубок в Саудовской Аравии. С финансовой точки зрения это выгодный контракт, но даже он не спас от критики в выборе места проведения матча. Женщины в Саудовской Аравии долго не могли свободно посещать футбольные матчи. УЕФА в таких странах играть не рекомендует, но по Суперкубку все решили (так говорил Рубиалес).