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#Лига чемпионов #Футбол #Аякс #Валенсия #Фанаты

Фанат «Валенсии» купил дешевые билеты на игру с «Аяксом». Оказалось – они для просмотра в зале на экране

05 декабря 2019, 14:21
Михаил Морозов

«Аякс» примет «Валенсию» в шестом туре Лиги чемпионов в следующий вторник. Невеселая история приключилась с фанатом испанского клуба Виктором Сарате, который перепутал билеты при покупке.

Он собирался на выезд с двумя друзьями, чтобы поболеть за «Валенсию» на «Амстердам Арене». И удивился билетам всего за 22 евро (примерно 1500 рублей на наши деньги, и это на матч ЛЧ в Голландии). «Я знал, что в таких странах как, например, Германия, можно на ЛЧ найти билеты по 25 евро. Хотя подумал, что конкретно эти билеты могли быть на тур по стадиону».

Но купил. Еще и потому что увидел возможность выбора мест. Сюрприз же был неприятным. Билеты по 22 евро предназначались для просмотра матча на большом экране. Деньги «Аякс» отказался возвращать.

Скриншот с сайта «Аякса»

На официальном сайте «Аякса» действительно есть такая акция – билеты от 19,95 евро. Их покупка означает возможность посмотреть футбол на крытой арене Ziggo Dome, которая располагается в 740 метрах от стадиона. Туда также приходят покомментировать известные люди, а после игр публику развлекают диджеи.

Испанца не смутила и схема при покупке билета – при нажатии на зеленое поле там тоже можно купить места.

Скриншот с сайта «Аякса»

На этой арене проводятся соревнования по теннису и корфболу, уже было множество концертов от суперзвезд вроде Мадонны, Pink, Red Hot Chili Peppers или Depeche Mode, летом этого года приезжали Элтон Джон, Кристиан Агилера, Ариана Гранде, осенью выступали Muse и Шер.

А вот как там смотрится футбол. Клип о просмотре домашнего матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Видео с канала VoetbalPrimeur

Похоже, это максимум того, что грозит фанатам «Валенсии» – просмотр вот в таком зале. На «Амстердам Арену» на это матч, как пишет сайт «Аякса», билеты уже проданы.

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Все фото: Твиттер «Валенсии»
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