Фанат «Валенсии» купил дешевые билеты на игру с «Аяксом». Оказалось – они для просмотра в зале на экране
«Аякс» примет «Валенсию» в шестом туре Лиги чемпионов в следующий вторник. Невеселая история приключилась с фанатом испанского клуба Виктором Сарате, который перепутал билеты при покупке.
Он собирался на выезд с двумя друзьями, чтобы поболеть за «Валенсию» на «Амстердам Арене». И удивился билетам всего за 22 евро (примерно 1500 рублей на наши деньги, и это на матч ЛЧ в Голландии). «Я знал, что в таких странах как, например, Германия, можно на ЛЧ найти билеты по 25 евро. Хотя подумал, что конкретно эти билеты могли быть на тур по стадиону».
Но купил. Еще и потому что увидел возможность выбора мест. Сюрприз же был неприятным. Билеты по 22 евро предназначались для просмотра матча на большом экране. Деньги «Аякс» отказался возвращать.
На официальном сайте «Аякса» действительно есть такая акция – билеты от 19,95 евро. Их покупка означает возможность посмотреть футбол на крытой арене Ziggo Dome, которая располагается в 740 метрах от стадиона. Туда также приходят покомментировать известные люди, а после игр публику развлекают диджеи.
Испанца не смутила и схема при покупке билета – при нажатии на зеленое поле там тоже можно купить места.
На этой арене проводятся соревнования по теннису и корфболу, уже было множество концертов от суперзвезд вроде Мадонны, Pink, Red Hot Chili Peppers или Depeche Mode, летом этого года приезжали Элтон Джон, Кристиан Агилера, Ариана Гранде, осенью выступали Muse и Шер.
А вот как там смотрится футбол. Клип о просмотре домашнего матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.
Похоже, это максимум того, что грозит фанатам «Валенсии» – просмотр вот в таком зале. На «Амстердам Арену» на это матч, как пишет сайт «Аякса», билеты уже проданы.