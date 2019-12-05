Фанат «Валенсии» купил дешевые билеты на игру с «Аяксом». Оказалось – они для просмотра в зале на экране

«Аякс» примет «Валенсию» в шестом туре Лиги чемпионов в следующий вторник. Невеселая история приключилась с фанатом испанского клуба Виктором Сарате, который перепутал билеты при покупке.

Он собирался на выезд с двумя друзьями, чтобы поболеть за «Валенсию» на «Амстердам Арене». И удивился билетам всего за 22 евро (примерно 1500 рублей на наши деньги, и это на матч ЛЧ в Голландии). «Я знал, что в таких странах как, например, Германия, можно на ЛЧ найти билеты по 25 евро. Хотя подумал, что конкретно эти билеты могли быть на тур по стадиону».

Но купил. Еще и потому что увидел возможность выбора мест. Сюрприз же был неприятным. Билеты по 22 евро предназначались для просмотра матча на большом экране. Деньги «Аякс» отказался возвращать.