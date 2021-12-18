Барселона
Примера
Эльче
«Барселона» пропустила два гола за две минуты, но победила «Эльче»
13 минут назад
- Полузащитник Гави стал четвертым игроком 2000 года рождения и младше, который забивал за «Барселону» в этом сезоне. Ранее это делали Ансу Фати, Нико Гонсалес и Эза Абде.
- Во втором тайме «Барселона» дважды пропустила на 62-й и 63-й минутах. Оба гола забили игроки, которые вышли на замену.
- «Барселона» выиграла впервые за четыре матча во всех турнирах. Предыдущая победа была в ноябре против «Вильярреала» в Примере.
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