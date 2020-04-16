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Экс-футболист «Рубина» Жонатас вылечился от коронавируса
16 апреля 2020, 13:08
Об этом рассказал сам нападающий, сейчас играющий за «Эльче»:
«Я выздоровел и теперь чувствую себя на 100%, но я до сих пор не знаю, где заразился.
Тренироваться было невозможно, чувствовал себя очень слабым. Однажды я чуть не потерял сознание в душе. Никогда ощущал такой слабости».
Жонатас выступал за «Рубин» в 2016-2017 годах.
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