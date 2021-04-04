Тренер «Сосьедада» прокричал клубную песню во время пресс-конференции. В форме и с шарфом 🎤

«Реал Сосьедад» победил «Атлетик» (1:0) в финале Кубка Испании-2019/20. Игра несколько раз переносилась из-за пандемии коронавируса. Через пару недель «Атлетик» сыграет еще в одном финале Кубка Испании – уже по актуальному сезону.

Пока же праздновал «Реал Сосьедад». Особенно активным был тренер Иманоль Альгуасиль. Его пресс-конференция после финала Кубка Испании прошла с песнями и криками. El Chiringuito TV пишет, что так Альгуасиль воспроизвел клубный гимн.

Кричал и снова ощущал себя клубным фанатом: