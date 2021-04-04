Тренер «Сосьедада» прокричал клубную песню во время пресс-конференции. В форме и с шарфом 🎤
«Реал Сосьедад» победил «Атлетик» (1:0) в финале Кубка Испании-2019/20. Игра несколько раз переносилась из-за пандемии коронавируса. Через пару недель «Атлетик» сыграет еще в одном финале Кубка Испании – уже по актуальному сезону.
Пока же праздновал «Реал Сосьедад». Особенно активным был тренер Иманоль Альгуасиль. Его пресс-конференция после финала Кубка Испании прошла с песнями и криками. El Chiringuito TV пишет, что так Альгуасиль воспроизвел клубный гимн.
Кричал и снова ощущал себя клубным фанатом:
Альгуасиль – воспитанник «Сосьедада». Там он начинал игровую карьеру и выступал до 1998 года. Потом поменял четыре команды и вернулся в клуб уже в роли тренера. Альгуасиль работает в «Сосьедаде» всю тренерскую карьеру. Стартовал с молодежки в 2011 году, а через семь лет стал главным в первой команде. Сейчас Альгуасилю 49 лет.
В «Сосьедаде» Альгуасиль добивается топовых результатов и развивает молодежь. Так пошло с его первых матчей в клубе. Весной 2018-го «Реал Сосьедад» сыграл на ноль в четырех матчах подряд при новом тренере. Так Альгуасиль засветился в клубной истории – подобных результатов «Сосьедад» не достигал 48 лет.
В 2021 году Альгуасиль уже напоминал о музыке. Вот его цитата перед игрой с «МЮ» в Лиге Европы: «Нам нужен танец под музыку на нейтральном поле». «Реал Сосьедад» постепенно показывал доверие к Альгуасилю. В 2020 году клуб продлил его контракт только на один год – до лета 2021-го. Сам Альгуасиль радовался и этому.
Мы подробно рассказывали о тренерской истории Хаби Алонсо. Сейчас он тренирует во второй команде «Сосьедада». На этой же должности несколько лет работал Альгуасиль. Алонсо следит за его тренерским прогрессом: «Вы можете увидеть в этом клубе настоящую энергию. Думаю, что Иманоль проделывает впечатляющую работу. Доводит игроков до необходимого уровня».