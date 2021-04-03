«Сосьедад» во время домашних матчей запускает ракеты после голов – чтобы рыбаки и рабочие в порту знали счет 🧨

61-летний фанат, который после каждого гола выбегает за пределы стадиона

Хуану Итурральде в этом году исполнится 62 года. С 2006 года у него есть свой кабинет на стадионе, окна которого выходят прямо на центр поля. В его техническом помещении нет компьютера: только несколько розеток (для зарядки рации и телефона), стол, стул и много ящиков с фейерверками.

Итурральде – лифтер по образованию. И он всю жизнь болеет за «Сосьедад». В юности посещал фанатскую трибуну, потом – перешел на центральную. До 46 лет он не был связан с работой в клубе. В 2006-м члены правления «Реала Сосьедада» решили возродить традицию с петардами и искали людей, которые бы за нее отвечали. Итурральде дружил с диктором стадиона – через него он и попал на это место.

Как работает Итурральде каждый домашний матч:

• Внимательно следит за игрой. Он говорит, что не отвечает на звонки и сообщения, если они от семьи и друзей – это позволяет ему максимально сконцентрироваться, чтобы не пропустить гол.

• После забитого гола он ждет некоторое время – чтобы не запустить ракету, если судья вдруг отменит мяч.

• Дальше Итурральде бежит два лестничных пролета, выбегает за пределы стадиона (всегда из 18-го выхода) и запускает ракеты. Он всегда запускает ракету с одного и того же места.

Сам Итурральде говорит: «Это очень ответственная работа. Я фактически выполняю журналистские обязанности. Я как-то засек свой лучший забег – 15 секунд. Это было 10 лет назад, сейчас, конечно, чуть хуже: я стал старше, да и подводят больные колени».

Итурральде рассказывает, что в своей работе равняется на предыдущего человека, отвечающего за ракеты после голов – Патси Алькорту. «Он был чудаком, постоянно придумывающим какие-то нестандартные штуки. Однажды он запустил после гола «Реала Сосьедада» воздушного змея. Он не взял с собой фейерверки, а «Сосьедад» забил сразу же второй. Алькорта дал гол с запозданием».