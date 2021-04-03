«Сосьедад» во время домашних матчей запускает ракеты после голов – чтобы рыбаки и рабочие в порту знали счет 🧨
Домашний матч «Реала Сосьедада» сопровождается всегда одной и той же традицией – после каждого гола в небе взрываются ракеты. Только тут действует такая логика: если забивает «Реал Сосьедад», то взрываются две. Если соперник – одна.
Традиция работает без перерыва с 2006 года. Ее исполнитель – специальный сотрудник «Реала Сосьедада», который оповещает о забитых голах жителей Сан-Себастьяна, которые не смогли попасть на игру.
Зачем «Реал Сосьедад» взрывает петарды
Сан-Себастьян – портовый город. За «Сосьедад» болеют много портовых рабочих, которые не могут посещать некоторые матчи из-за занятости. С 1960 года клуб придумал, как сообщать им об изменении счета во время домашних встреч.
Стадион «Аноэта» находится в 7-10 минутах езды от порта. Расстояние небольшое, поэтому руководство клуба в 1960-м придумало оповещать работающих там фанатов громким звуком. Два матча подряд «Реал Сосьедад» включал громкую музыку после забитых голов – но на это жаловались жители домов, расположенных рядом со стадионом.
Решение проблемы нашли быстро – уже со следующего матча «Реал Сосьедад» запускал ракеты в воздух. Сначала после своих голов, потом – после каждого. Чтобы было какое-то различие, клуб обозначил свой гол за два выстрела, соперника – за один. Обычные ракеты позже заменили на фейерверки – чтобы их видели рабочие и рыбаки, которые трудятся Бискайском заливе.
С 1993-го, после переезда на новый стадион, в клубе на традицию немного подзабили. До этого момента за нее отвечали разные люди – чаще всего сотрудники, которые были без дела в момент гола. Поэтому: а) Ракета вылетала не после каждого гола; б) В дни больших матчей против топовых команд сигнала не было вообще из-за высокой загрузки.
Но с 2006 года традиция не прерывалась ни на один матч – клуб поручил ее одному сотруднику, у которого больше нет задач.
61-летний фанат, который после каждого гола выбегает за пределы стадиона
Хуану Итурральде в этом году исполнится 62 года. С 2006 года у него есть свой кабинет на стадионе, окна которого выходят прямо на центр поля. В его техническом помещении нет компьютера: только несколько розеток (для зарядки рации и телефона), стол, стул и много ящиков с фейерверками.
Итурральде – лифтер по образованию. И он всю жизнь болеет за «Сосьедад». В юности посещал фанатскую трибуну, потом – перешел на центральную. До 46 лет он не был связан с работой в клубе. В 2006-м члены правления «Реала Сосьедада» решили возродить традицию с петардами и искали людей, которые бы за нее отвечали. Итурральде дружил с диктором стадиона – через него он и попал на это место.
Как работает Итурральде каждый домашний матч:
• Внимательно следит за игрой. Он говорит, что не отвечает на звонки и сообщения, если они от семьи и друзей – это позволяет ему максимально сконцентрироваться, чтобы не пропустить гол.
• После забитого гола он ждет некоторое время – чтобы не запустить ракету, если судья вдруг отменит мяч.
• Дальше Итурральде бежит два лестничных пролета, выбегает за пределы стадиона (всегда из 18-го выхода) и запускает ракеты. Он всегда запускает ракету с одного и того же места.
Сам Итурральде говорит: «Это очень ответственная работа. Я фактически выполняю журналистские обязанности. Я как-то засек свой лучший забег – 15 секунд. Это было 10 лет назад, сейчас, конечно, чуть хуже: я стал старше, да и подводят больные колени».
Итурральде рассказывает, что в своей работе равняется на предыдущего человека, отвечающего за ракеты после голов – Патси Алькорту. «Он был чудаком, постоянно придумывающим какие-то нестандартные штуки. Однажды он запустил после гола «Реала Сосьедада» воздушного змея. Он не взял с собой фейерверки, а «Сосьедад» забил сразу же второй. Алькорта дал гол с запозданием».
На вопрос, как долго он еще будет работать, Итурральде ответил:
«Я бы хотел, чтобы до конца жизни. Внутри меня живет огромная любовь к моему клубу. Если руководство доверит мне, я бы даже спускался с фейерверками, когда буду ходить с тростью».