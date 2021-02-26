Игрок «Сосьедада» забивал все-все пенальти в карьере. Приехал в гости к «МЮ» – и смешно промазал
«Реал Сосьедад» ехал обреченным на гостевой матч против «МЮ», потому что неделю назад проиграл дома 0:4. Выход в 1/8 финала казался нереальным, но в начале игры «Сосьедаду» представился шанс.
Лидер «Сосьедада» Микель Оярсабль четвертый сезон подряд забивает не меньше десяти голов, в этом сезоне у него 10+5 за 19 матчей в Примере. И шесть забитых пенальти.
На 14-й минуте Оярсабль мог забить с пенальти на «Олд Траффорд». Но разбежался и просто пробил мимо и выше.
- Это первый незабитый пенальти Оярсабля за «Реал Сосьедад», а играл он только за него. Предыдущие 16 попыток были успешными. 17-я стала неудачной (так пишет Squawka, а Transfermarkt считает 18 – плюс два пенальти за сборную).
- Оказывается, с 2014 года гости не промахивались на «Олд Траффорд» с пенальти. Первым с тех времен стал Оярсабль.
Что вспомнилось сразу? Конечно, легендарный разбег Симоне Дзадзы на Евро-2016 с последующим промахом.
Но сравнения не только с Дзадзой, но и с Бруну Фернандешем – разбег Оярсабля был похожим. А исполнение – совсем нет.
Помните, как Карлос Солер забил в этом сезоне три пенальти «Реалу» за «Валенсию»? Солер и Оярсабль тренировали пенальти в молодежке, оба они предпочитают выждать до последнего момента реакцию голкипера, чтобы потом нанести удар. Подпрыгивание перед ударом – фишка Оярсабля, но впервые она стала поводом для троллинга, ведь до этого не было промахов.
Сам Оярсабль учился технике исполнения пенальти у Хаби Прието – легенды «Реала Сосьедад», который провел более 500 матчей за этот клуб. Прието из 23 пенальти в карьере забил 22. Интересная связь: он промахнулся только в игре с «Атлетиком», а Оярсабль именно этому сопернику забил свой первый пенальти.
В матче с «МЮ» Оярсабль был заменен в первом тайме. 0:4 в гостях у «МЮ» не отыграть, так что лидера лучше поберечь в борьбе за еврокубки. В чемпионате «Сосьедад» идет пятым. Лига Европы уже не помешает решать турнирные задачи в Примере.