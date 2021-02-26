Игрок «Сосьедада» забивал все-все пенальти в карьере. Приехал в гости к «МЮ» – и смешно промазал

«Реал Сосьедад» ехал обреченным на гостевой матч против «МЮ», потому что неделю назад проиграл дома 0:4. Выход в 1/8 финала казался нереальным, но в начале игры «Сосьедаду» представился шанс.

Лидер «Сосьедада» Микель Оярсабль четвертый сезон подряд забивает не меньше десяти голов, в этом сезоне у него 10+5 за 19 матчей в Примере. И шесть забитых пенальти.

На 14-й минуте Оярсабль мог забить с пенальти на «Олд Траффорд». Но разбежался и просто пробил мимо и выше.