Микель Оярсабль

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«Реал Сосьедад» – лидер Примеры. С лучшим показателем по забитым голам
#Реал Сосьедад
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Игрок «Сосьедада» забивал все-все пенальти в карьере. Приехал в гости к «МЮ» – и смешно промазал
#Микель Оярсабль
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