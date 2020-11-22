Реал Сосьедад
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Микель Оярсабль
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#Реал Сосьедад #Футбол #Примера #Микель Оярсабль

«Реал Сосьедад» – лидер Примеры. С лучшим показателем по забитым голам

22 ноября, 21:42

«Реал Сосьедад» обыграл «Кадис» и закрепился на первом месте в Примере.

Таблица Примеры

Матч завершен
Кадис
Кадис
0:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Исак 66

✅ «Реал Сосьедад» набрал 23 очка. Вторым идет «Атлетико» – 20 очков и два матча в запасе.

✅ «Реал Сосьедад» забил 21 гол за десять матчей сезона-2020/21. Пропустил четыре – лучше результат только у «Атлетико» (2).

Микель Оярсабль возглавляет таблицу бомбардиров. Он забил шесть голов и сделал два ассиста.

✅ Прямо сейчас «Реал Сосьедад» идет на серии из шести побед подряд.

«Барселона» отстает на 12 очков, «Реал» – на шесть.

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