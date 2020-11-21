Диас забил «Вильярреалу» половину голов в Примере. Всего за два матча

За всю карьеру Мариано Диас только четыре раза выходил в стартовом составе «Реала» на игру Примеры. Дважды это происходило в играх с «Вильярреалом». В прошлой подобной игре «Реал» победил со счетом 3:2. Мариано Диас в том матче оформил дубль. Тогда же за «Реал» забил еще и Хесус Вальехо, который второй сезон проводит в «Гранаде».

Всего Диас забил в Примере шесть голов. В сезоне-2016/17 вышел на замену в игре с «Депортиво» (3:2) и сравнял счет. Еще забивал «Алавесу» и «Барселоне» – опять после выхода на замену. Плюсуем к этому три гола в ворота «Вильярреала» – так и сложились все голы Диаса в Примере. «Реалу» он не нужен: летом клуб договаривался о трансфере Диаса в «Бенфику». Тогда от ухода отказался сам Диас.

Он много раз рассказывал, что хочет остаться в «Реале» и бороться за место в основе. Marca посчитала, что за последние 18 месяцев Диас сыграл за «Реал» всего 98 минут. В дополнение – мощная статистика от Opta. Диас забил за «Реал» 11 голов во всех соревнованиях с 22-х ударов в створ. В среднем он забивает каждые 90 минут, которые проводит на поле.