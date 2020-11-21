Диас забил «Вильярреалу» половину голов в Примере. Всего за два матча
«Реал» потерял Бензема и Йовича перед очередным матчем в Примере. Для Зидана это стало поводом для поднятия из резерва Мариано Диаса. Диас в этом сезоне только один раз выходил на замену. На «Вильярреал» он попал в стартовый состав, потому что не было других вариантов. Команды сыграли со счетом 1:1, но для Диаса случилось счастье. Это он забил единственный гол у «Реала».
За всю карьеру Мариано Диас только четыре раза выходил в стартовом составе «Реала» на игру Примеры. Дважды это происходило в играх с «Вильярреалом». В прошлой подобной игре «Реал» победил со счетом 3:2. Мариано Диас в том матче оформил дубль. Тогда же за «Реал» забил еще и Хесус Вальехо, который второй сезон проводит в «Гранаде».
Всего Диас забил в Примере шесть голов. В сезоне-2016/17 вышел на замену в игре с «Депортиво» (3:2) и сравнял счет. Еще забивал «Алавесу» и «Барселоне» – опять после выхода на замену. Плюсуем к этому три гола в ворота «Вильярреала» – так и сложились все голы Диаса в Примере. «Реалу» он не нужен: летом клуб договаривался о трансфере Диаса в «Бенфику». Тогда от ухода отказался сам Диас.
Он много раз рассказывал, что хочет остаться в «Реале» и бороться за место в основе. Marca посчитала, что за последние 18 месяцев Диас сыграл за «Реал» всего 98 минут. В дополнение – мощная статистика от Opta. Диас забил за «Реал» 11 голов во всех соревнованиях с 22-х ударов в створ. В среднем он забивает каждые 90 минут, которые проводит на поле.
Тренировочная мотивация из инстаграма Диаса в моменты, когда он не играет.
«Не думай о старте гонки. Думай о завершении».