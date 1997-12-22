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Лука Йович
№8
Нападающий
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Команда
Реал
Гражданство
Сербия
Дата рождения
23 дек. 1997 (22) года
Рост
176
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Президент Сербии взбесился из-за Йовича. Пообещал арест, если тот еще раз нарушит карантин
#Лука Йович
20 марта, 19:10
Йович опять влип: говорят, свалился с дома и едва остался жив. А еще пытался обмануть «Реал»
#Лука Йович
11 мая, 22:50
Интересное о соперниках России. В директора Сербии стреляли, турки хитрят с высотой поля дома, тренер Венгрии тащит игроков 30+
#Лига наций
04 марта, 00:00
Этот сезон Бундеслиги – космос. А ведь он еще не закончился
#Бавария
12 мая 2019, 13:40
Пять самых дорогих игроков «Айнтрахта» стоят 167 миллионов. За них платили в семь раз меньше
#Айнтрахт Ф
02 мая 2019, 23:35
Знакомьтесь, «Айнтрахт»: там суперскаут, безумные фанаты и японец, который написал книгу о стрессе
#Айнтрахт Ф
19 апреля 2019, 13:17