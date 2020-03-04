Интересное о соперниках России. В директора Сербии стреляли, турки хитрят с высотой поля дома, тренер Венгрии тащит игроков 30+
Прошла жеребьевка Лиги наций – сборная России сыграет с Венгрией, Сербией и Турцией. Станислав Черчесов сказал: «Жребий как жребий. С турками часто играем, они нам попались и в прошлую Лигу наций. С венграми мы играли пару лет назад, они стали чуть по-другому играть. Так что всех мы знаем».
Разбиваем обыденность интересными историями, чтобы показать, что о соперниках России многие знают далеко не все.
Турция жульничает с высотой поля и поддерживает войну с Сирией
Турция – это про опасность на домашних матчах. Берем статистику домашних матчей турков во время квалификации на Евро-2020 и получаем: в 4 встречах из 5 Турция побеждала, в еще одной (против Исландии) случилась нулевая ничья.
У Турции есть один секретный ход – она хитрит с расположением поля. Вряд ли это главный фактор, благодаря которому она обыграла Францию. Дело в том, что турки специально проводили матчи на высокогорьях, потому что неподготовленных игрокам в таких условиях просто тяжелее играть.
Так выглядят статистика по остальным домашним матчам Турции, организованные на разных высотах над уровнем моря:
- Молдавия (победа 4:0) – Эскишехир, 763 м.
- Швеция (поражение 0:1) – Конья, 1016 м.
- Россия (поражение 1:2) – Трабзон, 0 м.
- Исландия (поражение 0:3) – Эскишехир, 763 м.
- Хорватия (победа 1:0) – Эскишехир, 763 м.
Еще одна особенность сборной Турции – во время матчей ее футболисты поддерживали войну в Сирии. Об этом у нас уже был материал, так что вкратце:
- Дженк Тосун праздновал гол в ворота Албании, приложив правую руку к голове – изобразил воинское приветствие.
- Победу над Албанией турки посвятили солдатам, сражавшимся в Сирии.
У Сербии все в порядке с составом, но там много скандалов
Милинкович-Савич, Митрович, Йович, Коларов – у Сербии полно звезд. Но часто успехи на футбольном поле перекрываются какими-то скандалами.
Главный за последнее время связан с Лукой Йовичем. В сентябре сербы играли с Люксембургом – но на тот матч Йович не поехал, сославшись на болезненное состояние. Через 4 дня после этой игры был матч у «Реала», и там уже вышел Йович – правда, на три минуты, но сути это не меняет.
AS пишет, что тренерский штаб сборной Сербии обиделся на Йовича, поэтому не вызвал его на товарищеский матч с Парагваем и отборочный матч на Евро-2020 с Литвой. Слух перерос в скандал, и за Йовича даже оправдывался его отец: «Меня раздражает то, что в последнее время о Луке говорят много плохого, хотя он этого не заслуживает. Он патриот».
Еще один неприятный момент связан с уже бывшим директором Федерации футбола Сербии Дарко Ковачевичем. В начале 2020-го на него было совершено покушение – сначала Ковачевич вместе с женой были обстреляны возле своего дома в Афинах. Потом неизвестные сожгли его машину.
Ковачевича неоднократно допрашивала сербская полиция, но он утверждал: вряд ли покушение как-то связано с его деятельностью в сборной Сербии – там он выполнял свою работу качественно, и у него не было ни с кем конфликтов. Версия от сербской прессы – Ковачевич знал что-то о фигурантах скандала с договорными матчами в Испании. В покушении же обвиняют бывшего одноклубника Ковачевича Рауля Браво, но он свою вину отрицает.
Венгрией вообще руководит тренер, который за четыре года собрал чемпионскую команду и стал героем
У венгров удивительный тренер – Марко Росси вообще не планировал приезжать в Венгрию, но отсутствие востребованности в Италии подтолкнуло его на важный шаг – в 2012-м он приехал в «Гонвед». За 4 года он из аутсайдера собрал чемпионскую команду – пусть всего на сезон, но он прервал эстафету «Види» и «Ференцвароша». За это он вне очереди попал на место главного тренера сборной. Это решение федерации поддержали фанаты, которые неплохо прикипели к Росси.
В Венгрии болельщики обожают Росси, но немного смеются над ним – в стране достаточно молодых игроков, но Росси обожает работать с возрастными и статусными футболистами. Так в составе появляются 34-летний Роберт Фецениш, 33-летний Балаж Джуджак, роль вице-капитана играет 32-летний Адам Салаи, в полузащите бегает 31-летний Мате Паткои, в защите – 31-летние Герге Ловренчич и Михай Корхут.
«Я знаю, что болельщики говорят про нас. Пусть так. Мы следим за каждым игроком, просто на этом этапе нам важен опыт. Вообще-то это дает результат. Так что я считаю, что нет никакой проблемы».