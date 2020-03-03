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#Лига наций #Футбол #Россия

Результаты жеребьевки Лиги наций

03 марта, 20:41

Завершилась жеребьевка Лиги наций. Результаты выглядят так:

Лига А

Группа А1: Польша, Босния, Нидерланды, Италия.

Группа А2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия.

Группа А3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия.

Группа А4: Германия, Украина, Испания, Швейцария

Лига В

Группа В1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия.

Группа В2: Израиль, Шотландия, Словакия, Чехия.

Группа В3: Сербия, Венгрия, Турция, Россия.

Группа В4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс.

Лига С

Группа С1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан.

Группа С2: Грузия, Македония, Эстония, Армения.

Группа С3: Греция, Косово, Словения, Молдавия.

Группа С4: Албания, Белоруссия, Литва, Казахстан.

Лига D

Группа D1: Фарерские острова, Латвия, Андорра и Мальта.

Группа D2: Гибралтар, Лихтенштейн и Сан-Марино.

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Все фото: Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press
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