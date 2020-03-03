Лига наций
Футбол
Россия
Результаты жеребьевки Лиги наций
03 марта, 20:41
Завершилась жеребьевка Лиги наций. Результаты выглядят так:
Лига А
Группа А1: Польша, Босния, Нидерланды, Италия.
Группа А2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия.
Группа А3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия.
Группа А4: Германия, Украина, Испания, Швейцария
Лига В
Группа В1: Румыния, Северная Ирландия, Норвегия, Австрия.
Группа В2: Израиль, Шотландия, Словакия, Чехия.
Группа В3: Сербия, Венгрия, Турция, Россия.
Группа В4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс.
Лига С
Группа С1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан.
Группа С2: Грузия, Македония, Эстония, Армения.
Группа С3: Греция, Косово, Словения, Молдавия.
Группа С4: Албания, Белоруссия, Литва, Казахстан.
Лига D
Группа D1: Фарерские острова, Латвия, Андорра и Мальта.
Группа D2: Гибралтар, Лихтенштейн и Сан-Марино.
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