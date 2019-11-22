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Датский стадион, где Россия сыграет на Евро-2020
22 ноября 2019, 23:25
- Игра пройдет на стадионе «Паркен» (так его называют на официальном сайте УЕФА). Арена в Копенгагене вмещает 38 тысяч зрителей – это самый большой стадион в Дании. Здесь принимает соперников национальная сборная и клуб «Копенгаген». Интересно, что «Паркен» вмещает наименьшее количество зрителей из всех стадионов финальной части Евро-2020. Но в самой Дании это главная арена.
- «Паркен» реконструировали и открыли в близком к нынешнему виду в 1992 году – тогда же и началась его современная история. За это время стадион несколько раз менял вместимость – она скакала от 34 до 44 тысяч зрителей. «Паркен» принимал финал Кубка кубков в 1994 году, а в 2000-м здесь проходил финал Кубка УЕФА. В обоих матчах участвовал лондонский «Арсенал». Это подчеркивают даже на сайте УЕФА.
- Английское издание Daily Star вспомнило игру Дании и Англии на этом стадионе. В 2005 году датчане разгромили англичан со счетом 4:1 в товарищеской игре. Единственная игра в истории встреч России и Дании тоже прошла на «Паркене». В 2012 году россияне выиграли со счетом 2:0. Тогда забили Широков и Аршавин.
- «Паркен» – это не только арена для футбола. Известные музыкальные группы и звездные исполнители проводят здесь концерты. Coldplay, Metallica, Джастин Бибер, Джастин Тимберлейк и другие – все они выступали на «Паркене». Рекорд посещаемости установили как раз на концерте Тимберлейка, куда пришли 55 тысяч зрителей.
- В 2001 году «Паркен» принимал «Евровидение». Финал музыкального конкурса посетили 35 тысяч зрителей – всем все понравилось. В 2014 году «Паркен» мог опять провести «Евровидение», но здесь уже отказались из-за нужд «Копенгагена». «Футбол – наш главный приоритет», – рассказывал административный директор стадиона Андерс Хершолт.
- Официально стадион «Паркен» называется совсем не так. В 2014 году права на название арены выкупила телекоммуникационная компания Telia. Соглашение подписали на семь лет. Теперь арена называется Telia Park, а Telia сейчас занимается организацией всех мероприятий, которые проходят на арене. До этого она занималась интернетом на стадионе.
- На Евро-2020 «Паркен» примет три матча группового этапа и одну игру на выбывание. Из достоинств арены называют раздвижную крышу и трехзвездочный ресторан Geranium. В 2016 году его называли самым дешевым рестораном в Дании. Тогда же он стал первым рестораном в Дании, получившим три звезды «Мишлен».
- В описании стадиона на официальном сайте «Копенгагена» рассказывают, что с 1992 года здесь прошло около 300 событий высокого уровня. Были даже соревнования по теннису и гандболу, Кубок мира по боксу и другие необычные вещи. Некоторые компании проводят здесь корпоративные вечеринки.
- На сайте «Копенгагена» есть календарь ближайших мероприятий, которые примет стадион «Паркен». Уже анонсированы несколько матчей «Копенгагена» и пока нет информации по Евро. Зато есть концерт группы The Minds of 99 – он пройдет 12 сентября 2020 года. Событие уникальное: подчеркивается, что на других мероприятиях в 2020-м группа не выступит.
- С «Паркеном» связано много интересных акций. Мы выделили одну необычную: 10-летний фанат из-за болезни легких не мог пойти на стадион. Он следил за матчем «Копенгагена» через робота. Видео идет восемь минут, но из этого получился мини-фильм о стадионе, команде и атмосфере всего датского футбола.
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