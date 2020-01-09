В состав «Реала» вернулся Мариано Диас. Сыграл восемь минут, но это уже событие
В первом полуфинале Суперкубка Испании «Реал» обыграл «Валенсию» (3:1). Вот основные события матча:
- Тони Кроос забил прямым ударом с углового.
- Лука Йович отдал голевую передачу (в Примере у него их нет).
- Мариано Диас впервые в сезоне вышел на поле.
Последний пункт особенно интересен по новостям вокруг этого «Реала». В августе 2018-го Мариано Диас перешел из «Лиона» в «Реал» за 21,5 миллиона евро. Ему дали сыграть в 13 матчах Примеры, где Диас в среднем выходил на 34 минуты. Он не впечатлил, забил три мяча, а с приходом Йовича окончательно попал в резерв. Так, что в «Реале» про Диаса вообще забыли.
Матч за Суперкубок Испании – вторая игра сезона, где Диас попал хотя бы в заявку. До этого он был на скамейке в октябрьской игре с «Мальоркой». Marca пишет, что в том матче Диас даже не разминался. С поездкой в Саудовскую Аравию для него все получилось намного лучше: Диас вышел на замену в конце игры и отбегал восемь минут. Теперь он радуется даже этому.
Напоминаем: еще в сезоне-2017/18 мы знали другого Мариано Диаса. Он как раз уходил из «Реала» в «Лион», где провел полноценный сезон в основе. В Лиге 1 Диас забил 18 голов и отдал пять ассистов. «Лион» готовился к выгодной перепродаже в «Севилью», но у «Реала» было право первоочередного выкупа Диаса. Так Мариано вернулся обратно, но шанс не получил.
Сейчас трансферная стоимость Диаса упала до 16 миллионов евро. Летом по нему было 30-миллионное предложение от «Монако», но «Реал» отказал. От трансфера в «Шальке» отказался уже сам Диас. 31 декабря Get French Football News писал, что «Лион» работает над арендой Мариано. Пока в этом вопросе никак не продвинулись, зато Диас хотя бы засветился на поле.
До этого момента Зидан только наводил интригу о будущем Мариано: «Важно поговорить с каждым из игроков – это то, что я делаю. Есть игроки, которые не играют ни минуты, и это может быть проблемой. Поговорим об этом, как всегда. Они все здесь, они все тренируются, стараются хорошо работать. До 31 января может случиться много чего, что угодно».
Запомните этот момент: возможно, Мариано Диас в последний раз сыграл за «Реал».
Интересно, что сам Мариано вообще не скандалил из-за своего места в резерве. Он постил фотографии с тренировок, встречался с болельщиками и радостно отмечал праздники: