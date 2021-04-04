«Реал Сосьедад» – обладатель Кубка Испании-2019/20

Финал прошлогоднего Кубка Испании, в котором разбираются «Атлетик» и «Реал Сосьедад», был запланирован на апрель-2020, но из-за коронавируса он сдвигался сначала на август, потом – на апрель этого года.

Сейчас клубы разыграли трофей – с минимальным счетом победил «Реал Сосьедад».