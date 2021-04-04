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#Реал Сосьедад #Футбол #Атлетик #Кубок Испании

«Реал Сосьедад» – обладатель Кубка Испании-2019/20

04 апреля, 00:40

Финал прошлогоднего Кубка Испании, в котором разбираются «Атлетик» и «Реал Сосьедад», был запланирован на апрель-2020, но из-за коронавируса он сдвигался сначала на август, потом – на апрель этого года.

Сейчас клубы разыграли трофей – с минимальным счетом победил «Реал Сосьедад».

Матч завершен
Атлетик
Бильбао
0:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Оярсабаль 63
  • Для «Сосьедада» это первый кубковый трофей с 1987 года.
  • «Атлетик» не может выиграть Кубок Испании с 1984-го. Но 17 апреля у него будет еще один шанс – в финале Кубка-2020/21 он встречается с «Барселоной».
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Источник:
Гол
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