Реал Сосьедад
Кубок Испании
Футбол
Атлетик
«Реал Сосьедад» – обладатель Кубка Испании-2019/20
04 апреля, 00:40
Финал прошлогоднего Кубка Испании, в котором разбираются «Атлетик» и «Реал Сосьедад», был запланирован на апрель-2020, но из-за коронавируса он сдвигался сначала на август, потом – на апрель этого года.
Сейчас клубы разыграли трофей – с минимальным счетом победил «Реал Сосьедад».
- Для «Сосьедада» это первый кубковый трофей с 1987 года.
- «Атлетик» не может выиграть Кубок Испании с 1984-го. Но 17 апреля у него будет еще один шанс – в финале Кубка-2020/21 он встречается с «Барселоной».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые