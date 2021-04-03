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События
Матч окончен 0:1
Замена
90'
90'
Замена
88'
88'
Замена
85'
Замена
Замена
76'
Замена
76'
71'
Желтая карточка
Замена
68'
63'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Желтая карточка
62'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
35'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
18 августа 2020, 14:47
2
28 декабря 2019, 22:03
вчера, 00:40
10 января, 10:30
09 января, 16:16
14 декабря 2020, 15:30
14 декабря 2020, 12:38
22 ноября 2020, 21:42
19 октября 2020, 10:11