Атлетик - Реал Сосьедад: 03 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетик
Бильбао
0:1

Атлетик - Реал Сосьедад: 03 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Оярсабаль 63
Кубок Испании, Финал

Кубок Испании,

Финал

Испания
3 апр. 2021, 22:30 МСК
3.04.2021, 22:30 МСК
суббота
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Атлетик
мин
13
Симон
Унаи Симон
90
17
Бершиче
Юри Бершиче
90
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
27
Альварес
Ерай Альварес
90
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
90
12
Беренгер
Алекс Беренгер
76
16
Дани Гарсия
Дани Гарсия
76
27
Венцедор
Унаи Венцедор
68
10
Муньяин
Икер Муньяин
90
22
Гарсия
Рауль Гарсия
90
30
Уильямс
Иньяки Уильямс
90
Запасные
31
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
0
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
23
Лопес
Унаи Лопес
22
6
Весга
Микель Весга
14
11
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
14
Реал Сосьедад
мин
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
-
Мерино
Микель Мерино
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
5
Субельдия
Игор Субельдия
90
27
Ле Норман
Робен Ле Норман
90
18
Горосабель
Андони Горосабель
90
21
Сильва
Давид Сильва
85
36
Субименди
Мартин Субименди
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
63'
63'
90
7
Порту
Порту
88
9
Исак
Александер Исак
88
Запасные
34
Айеса
Гаиска Айеса
-
6
Элустондо
Ариц Элустондо
0
12
Муньос
Айэн Муньос
-
15
Саньян
Модибо Саньян
-
11
Янузай
Аднан Янузай
-
16
Гевара
Андер Гевара
5
24
Фернандес Луна
Карлос Фернандес Луна
2
25
Баутиста
Хон Баутиста
-
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
2

События

Матч окончен 0:1
Замена
Андер Капа
Юри Бершиче
90'
90'
Замена
Ариц Элустондо
Андони Горосабель
88'
Замена
Карлос Фернандес Луна
Александер Исак
88'
Замена
Андер Барренечеа
Порту
85'
Замена
Андер Гевара
Давид Сильва
Замена
Асьер Вильялибре
Алекс Беренгер
76'
Замена
Микель Весга
Дани Гарсия
76'
71'
Желтая карточка
Микель Мерино
Замена
Унаи Лопес
Унаи Венцедор
68'
63'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Микель Оярсабаль
Желтая карточка
Иньиго Мартинес
62'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Дани Гарсия
35'
Начало матча

Прошлые матчи

03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:30
Атлетик
0 : 1
Реал Сосьедад
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:30
Атлетик
0
Реал Сосьедад
1
31.12.2020 31 дек. 2020 чт 16:00
Атлетик
0 : 1
Реал Сосьедад
31.12.2020 31 дек. 2020 чт 16:00
Атлетик
0
Реал Сосьедад
1
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 16:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Атлетик
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 16:00
Реал Сосьедад
2
Атлетик
1
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 23:00
Атлетик
2 : 0
Реал Сосьедад
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 23:00
Атлетик
2
Реал Сосьедад
0
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 18:15
Реал Сосьедад
2 : 1
Атлетик
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 18:15
Реал Сосьедад
2
Атлетик
1
05.10.2018 05 окт. 2018 пт 22:00
Атлетик
1 : 3
Реал Сосьедад
05.10.2018 05 окт. 2018 пт 22:00
Атлетик
1
Реал Сосьедад
3
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 17:15
Реал Сосьедад
3 : 1
Атлетик
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 17:15
Реал Сосьедад
3
Атлетик
1
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 18:15
Атлетик
0 : 0
Реал Сосьедад
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 18:15
Атлетик
0
Реал Сосьедад
0
12.03.2017 12 марта 2017 вс 14:00
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетик
12.03.2017 12 марта 2017 вс 14:00
Реал Сосьедад
0
Атлетик
2
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 17:15
Атлетик
3 : 2
Реал Сосьедад
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 17:15
Атлетик
3
Реал Сосьедад
2
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 20:15
Атлетик
0 : 1
Реал Сосьедад
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 20:15
Атлетик
0
Реал Сосьедад
1
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 21:30
Реал Сосьедад
0 : 0
Атлетик
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 21:30
Реал Сосьедад
0
Атлетик
0
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 23:00
Атлетик
1 : 1
Реал Сосьедад
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 23:00
Атлетик
1
Реал Сосьедад
1
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Атлетик
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 23:00
Реал Сосьедад
1
Атлетик
1
11.05.2014 11 мая 2014 вс 18:00
Атлетик
1 : 1
Реал Сосьедад
11.05.2014 11 мая 2014 вс 18:00
Атлетик
1
Реал Сосьедад
1
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 22:00
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетик
05.01.2014 05 янв. 2014 вс 22:00
Реал Сосьедад
2
Атлетик
0
22.02.2013 22 февр. 2013 пт 23:30
Атлетик
1 : 3
Реал Сосьедад
22.02.2013 22 февр. 2013 пт 23:30
Атлетик
1
Реал Сосьедад
3
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 21:00
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетик
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 21:00
Реал Сосьедад
2
Атлетик
0
04.03.2012 04 марта 2012 вс 18:00
Атлетик
2 : 0
Реал Сосьедад
04.03.2012 04 марта 2012 вс 18:00
Атлетик
2
Реал Сосьедад
0
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 13:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Атлетик
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 13:00
Реал Сосьедад
1
Атлетик
2

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