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#Хави Онтиверос #Футбол #коронавирус #Примера #Малага #Уэска

Игрок показал фотографию бабушки после гола в Примере. Она лежит в больнице с коронавирусом

13 декабря, 13:11
Александр Плеханов

ФК «Уэска»

Хавьер Онтиверос – автор победного гола в матче «Уэски» и «Алавеса». Для Онтивероса это первый гол в сезоне Примеры, для «Уэски» – первая победа. До лета 2021 года он арендован у «Вильярреала».

Гол Онтивероса позволил «Уэске» уйти с последнего места в Примере. Для него самого все это было эмоциональным моментом. Онтиверос закричал о любви сразу после гола и показал фотографию бабушки на щитке. В интервью после матча он заплакал.

Там Онтиверос рассказал: «Посвящаю гол моей бабушке, которая находится в больнице с коронавирусом. Надеюсь, что она выйдет как можно скорее. Мне бы этого очень хотелось».

Уже после матча Онтиверос написал в твиттере: «Я люблю тебя, бабушка. Ждем дома».

Хави Онтиверос – воспитанник «Малаги». Клуб отреагировал на слова Онтивероса в комментарии к его записи: «Будь сильным, Хави. Желаем вашей бабушке скорейшего выздоровления. Очень ценим вас и вашу семью». Японский аккаунт «Уэски» тоже поддержал его со стороны всех поклонников из Японии.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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