Игрок показал фотографию бабушки после гола в Примере. Она лежит в больнице с коронавирусом

Хавьер Онтиверос – автор победного гола в матче «Уэски» и «Алавеса». Для Онтивероса это первый гол в сезоне Примеры, для «Уэски» – первая победа. До лета 2021 года он арендован у «Вильярреала».

Гол Онтивероса позволил «Уэске» уйти с последнего места в Примере. Для него самого все это было эмоциональным моментом. Онтиверос закричал о любви сразу после гола и показал фотографию бабушки на щитке. В интервью после матча он заплакал.

Там Онтиверос рассказал: «Посвящаю гол моей бабушке, которая находится в больнице с коронавирусом. Надеюсь, что она выйдет как можно скорее. Мне бы этого очень хотелось».

Уже после матча Онтиверос написал в твиттере: «Я люблю тебя, бабушка. Ждем дома».