Себастьян Аллер
Лига чемпионов
Аякс
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#Себастьян Аллер #Лига чемпионов #Аякс

Игрок «Аякса» Аллер забил четыре гола в дебютном матче Лиги чемпионов. До него это удавалось только ван Бастену

вчера, 23:55
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Аллер 2
Аллер 9
Бергейс 39
Аллер 51
Аллер 63

«Аякс» и «Спортинг» сыграли в первом туре Лиги чемпионов. Четыре из пяти голов «Аякса» забил Себастьян Аллер.

  • Ему 27 лет, он перешел в «Аякс» зимой 2021 года из «Вест Хэма». Эта игра была для него дебютной в Лиге чемпионов. Прежде он играл только в Лиге Европы за «Айнтрахт».
  • Всего в он провел за «Аякс» 29 матчей, забил 21 гол и отдал восемь ассистов.

До Аллера четыре гола в дебютной игре ЛЧ забивал только Марко ван Бастен в 1992 году. Тогда он выступал за «Милан».

Источник:
Squawka
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