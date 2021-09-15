Себастьян Аллер
Лига чемпионов
Аякс
Игрок «Аякса» Аллер забил четыре гола в дебютном матче Лиги чемпионов. До него это удавалось только ван Бастену
вчера, 23:55
«Аякс» и «Спортинг» сыграли в первом туре Лиги чемпионов. Четыре из пяти голов «Аякса» забил Себастьян Аллер.
- Ему 27 лет, он перешел в «Аякс» зимой 2021 года из «Вест Хэма». Эта игра была для него дебютной в Лиге чемпионов. Прежде он играл только в Лиге Европы за «Айнтрахт».
- Всего в он провел за «Аякс» 29 матчей, забил 21 гол и отдал восемь ассистов.
До Аллера четыре гола в дебютной игре ЛЧ забивал только Марко ван Бастен в 1992 году. Тогда он выступал за «Милан».
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