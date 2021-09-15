Игрок «Аякса» Аллер забил четыре гола в дебютном матче Лиги чемпионов. До него это удавалось только ван Бастену

«Аякс» и «Спортинг» сыграли в первом туре Лиги чемпионов. Четыре из пяти голов «Аякса» забил Себастьян Аллер.

Ему 27 лет, он перешел в «Аякс» зимой 2021 года из «Вест Хэма». Эта игра была для него дебютной в Лиге чемпионов. Прежде он играл только в Лиге Европы за «Айнтрахт».

Всего в он провел за «Аякс» 29 матчей, забил 21 гол и отдал восемь ассистов.

До Аллера четыре гола в дебютной игре ЛЧ забивал только Марко ван Бастен в 1992 году. Тогда он выступал за «Милан».