Как дела у Черышева. Снова пропал из-за травм

Денис Черышев начисто пропал из новостей и не вызван в сборную России на мартовские отборочные матчи к ЧМ-2022.

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Что с ним случилось?

Черышев не играет за «Валенсию» почти два месяца. Последний раз он выходил на поле 24 января, когда «Валенсия» проиграла «Атлетико», а попал в заявку через три дня (кубковый разгром от «Севильи»). С тех пор – ноль минут и на поле, и в заявке.

У Черышева травма икроножной мышцы. Пару недель он восстанавливался, а как только присоединился к команде – почувствовал боль.

19 февраля главный тренер «Валенсии» Хавьер Грасия сказал, что Черышев не тренируется с командой. Спустя неделю – понадеялся, что в начале марта игрок присоединится к партнерам. Этого не произошло: «Я был слишком оптимистичен. У него дискомфорт в том же месте. Он тренируется отдельно, пока он не в порядке».

Информация на 15 марта – пока не в группе, занимается в спортзале. Грасия надеялся на то, что Черышев сыграет до перерыва на матчи сборных, но это вряд ли возможно. 21 марта «Валенсия» примет «Гранаду», но Черышева, скорее всего, стоит ждать в начале апреля.