Как дела у Черышева. Снова пропал из-за травм
Денис Черышев начисто пропал из новостей и не вызван в сборную России на мартовские отборочные матчи к ЧМ-2022.
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Что с ним случилось?
Черышев не играет за «Валенсию» почти два месяца. Последний раз он выходил на поле 24 января, когда «Валенсия» проиграла «Атлетико», а попал в заявку через три дня (кубковый разгром от «Севильи»). С тех пор – ноль минут и на поле, и в заявке.
У Черышева травма икроножной мышцы. Пару недель он восстанавливался, а как только присоединился к команде – почувствовал боль.
19 февраля главный тренер «Валенсии» Хавьер Грасия сказал, что Черышев не тренируется с командой. Спустя неделю – понадеялся, что в начале марта игрок присоединится к партнерам. Этого не произошло: «Я был слишком оптимистичен. У него дискомфорт в том же месте. Он тренируется отдельно, пока он не в порядке».
Информация на 15 марта – пока не в группе, занимается в спортзале. Грасия надеялся на то, что Черышев сыграет до перерыва на матчи сборных, но это вряд ли возможно. 21 марта «Валенсия» примет «Гранаду», но Черышева, скорее всего, стоит ждать в начале апреля.
Как он играл?
Как это было в сезоне-2020/21:
- Черышев сыграл 13 матчей и отдал два голевых паса.
- Первый ассист случился в первом туре – Черышев вышел на замену и через четыре минуты организовал победный гол в игре с «Леванте».
- Второй – был в проигранном матче с «Гранадой». В предпоследний день 2020 года.
- Из его последних 12 матчей он только в одном выходил не в старте. Даже поставил рекорд в игре с «Атлетико», выйдя в стартовом составе в восьмой игре подряд. Она и стала последней перед травмой.
А совпало все это с худшим первым кругом «Валенсии» за последние 38 лет – клуб набрал 20 очков в 19 матчах и закончил 14-м.
Прошлый сезон у него сложился лучше?
В сезоне-2019/20 Примеры он сыграл 24 матча – забил гол, отдал два голевых паса. Притом провел он на поле 920 минут, а в сезоне-2020/21, который будет продолжаться еще два месяца – уже 813.
По среднему количеству ударов и ключевых передач (и даже отборов и перехватов) этот сезон складывался даже лучше. Зато прошлой зимой была Лига чемпионов и гол «Аталанте» в 1/8 финала.
Как у Черышева с травмами за последние пять лет?
Список абсолютно дикий. Скрин с трансфермаркта все объясняет:
Как видно, чаще Черышев мучается с мышечными травмами. Из-за всех своих повреждений он пропустил уже почти сотню матчей. Очень повезло и ему, и сборной России, и всем нам, что травмы не помешали красиво выступить на ЧМ-2018, где Черышев забил четыре гола.
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А что за слухи о возможном уходе?
Летом 2020-го Игорь Рабинер писал, что к покупке Черышева близок «Зенит», Superdeporte сообщал об интересе клуба из Москвы. Дмитрий Черышев развеял слухи: сын останется в «Валенсии». Сам Денис позже сказал, что хотел остаться в клубе, несмотря на разговоры про РПЛ.
Предположения есть и сейчас, но Черышев-старший опровергает: «Конечно, они будут писать одну и ту же ерунду. Как писали, так и пишут. Думаю, что это просто для разговоров. Мы разговаривали с Денисом, он переживает за команду, так как она находится в нижней части турнирной таблицы. «Валенсия» должна бороться только за Лигу Европы или Лигу чемпионов».
До еврокубков «Валенсии» минимум 15 очков, а в безопасности она себя чувствовать не может – запас перед зоной вылета всего семиочковый. И Черышев своей команде пока не помощник.