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#РПЛ #Зенит #Нижний Новгород

«Зенит» обыграл «Нижний Новгород». Дзюба забил трижды и поднялся на второе место в рейтинге бомбардиров лиги

час назад
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Малком 23
Дзюба 34
Дзюба 45
Дзюба 59
Чистяков 87
5:1
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Козлов 39
  • «Зенит» и «Нижний Новгород» сыграли в 15-м туре чемпионата России.
  • «Зенит» вел 2:0 к 34-й минуте. «Нижний» отыграл один мяч, но потом остался в вдесятером из-за удаления Петруса Бумаля.
  • Во втором тайме «Зенит» забил еще три гола. Самым результативным игроком стал Артем Дзюба, оформивший хет-трик. Теперь Дзюба занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата.
  • «Нижний Новгород» занимает 13-е место в таблице с 14 очками. Он проиграл третий матч подряд, пропустив в общей сложности девять голов и забив три.
  • «Зенит» идет на первом месте с 33 очками. Пока он опережает «Сочи», идущий вторым, на шесть очков. «Сочи» еще не сыграл свой матч тура.
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Источник:
РПЛ
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