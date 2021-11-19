Глупое удаление игрока «Нижнего Новгорода». За три минуты дважды одинаково сфолил на одном игроке «Зенита»

«Зенит» спокойно разобрал «Нижний Новгород» – 5:1. И временно создал отрыв в шесть очков от второго «Сочи». В этой игре было несколько заметных событий.

Артем Дзюба сделал хет-трик и с 11 голами стал вторым в списке бомбардиров после Гамида Агаларова. И отдал классную голевую Малкому. По показателю «гол+пас» Дзюба сейчас лучший игрок лиги.

У Дзюбы есть спорный гол, который часто считается к рекордным 144 в лиге. Но на самом деле его забил другой человек