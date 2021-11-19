Петрус Бумаль
РПЛ
Зенит
Нижний Новгород
Поделиться:
Комментарии:
0
#Петрус Бумаль #РПЛ #Зенит #Нижний Новгород

Глупое удаление игрока «Нижнего Новгорода». За три минуты дважды одинаково сфолил на одном игроке «Зенита»

19 минут назад

Твиттер «Зенита»

«Зенит» спокойно разобрал «Нижний Новгород» – 5:1. И временно создал отрыв в шесть очков от второго «Сочи». В этой игре было несколько заметных событий.

Артем Дзюба сделал хет-трик и с 11 голами стал вторым в списке бомбардиров после Гамида Агаларова. И отдал классную голевую Малкому. По показателю «гол+пас» Дзюба сейчас лучший игрок лиги.

У Дзюбы есть спорный гол, который часто считается к рекордным 144 в лиге. Но на самом деле его забил другой человек

Еще пробудился защитник Алексей Козлов (помните, был в сборной Капелло?). Он забил уже четвертый гол за десять последних матчей. За предыдущие четыре сезона у него было всего три гола.

Самая странная ситуация матча – удаление защитника «Нижнего» Петруса Бумаля. На 40-й минуте он схватил Андрея Мостового – и получил желтую.

Проходит три минуты. Бумаль снова хватает Мостового в центре поля прямо рядом с судьей. Удаление.

Петрус Бумаль – камерунский полузащитник с французским гражданством. Из Камеруна во Францию он уехал в шесть лет со своей большой семьей – пять братьев и две сестры. Занимался в академии «Сошо», потом играл в Болгарии и затем оказался в РПЛ.

В России Бумаль отыграл четыре сезона в «Урале», на год уезжал в Турцию, а потом вернулся в РПЛ. За «Нижний Новгород» он сыграл всего три матча. Игра с «Зенитом» была первая с сентября – пропускал два месяца из-за травмы. 

Бумаль получал в Россию красную, которая становилась исторической. В кубковой игре он ударил соперника локтем и получил желтую. Но судья посмотрел VAR и удалил Бумаля. Так в России впервые удалили футболиста после использования VAR.

Еще по теме
Почему все говорят о взрывном интервью Олича. Он раскритиковал ЦСКА, а клуб обвинил во всем журналиста
Фантомная отставка в РПЛ. Тренер «Химок» ушел из клуба, а через три недели вернулся
Карпин считает главным матчем в карьере не «Спартак» или сборную, а «Ростов» – «Урал» из 2018-го. Ого, почему?
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Петрус Бумаль
#РПЛ
#Зенит
#Нижний Новгород