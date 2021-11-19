Глупое удаление игрока «Нижнего Новгорода». За три минуты дважды одинаково сфолил на одном игроке «Зенита»
«Зенит» спокойно разобрал «Нижний Новгород» – 5:1. И временно создал отрыв в шесть очков от второго «Сочи». В этой игре было несколько заметных событий.
Артем Дзюба сделал хет-трик и с 11 голами стал вторым в списке бомбардиров после Гамида Агаларова. И отдал классную голевую Малкому. По показателю «гол+пас» Дзюба сейчас лучший игрок лиги.
У Дзюбы есть спорный гол, который часто считается к рекордным 144 в лиге. Но на самом деле его забил другой человек
Еще пробудился защитник Алексей Козлов (помните, был в сборной Капелло?). Он забил уже четвертый гол за десять последних матчей. За предыдущие четыре сезона у него было всего три гола.
Самая странная ситуация матча – удаление защитника «Нижнего» Петруса Бумаля. На 40-й минуте он схватил Андрея Мостового – и получил желтую.
Проходит три минуты. Бумаль снова хватает Мостового в центре поля прямо рядом с судьей. Удаление.
Петрус Бумаль – камерунский полузащитник с французским гражданством. Из Камеруна во Францию он уехал в шесть лет со своей большой семьей – пять братьев и две сестры. Занимался в академии «Сошо», потом играл в Болгарии и затем оказался в РПЛ.
В России Бумаль отыграл четыре сезона в «Урале», на год уезжал в Турцию, а потом вернулся в РПЛ. За «Нижний Новгород» он сыграл всего три матча. Игра с «Зенитом» была первая с сентября – пропускал два месяца из-за травмы.
Бумаль получал в Россию красную, которая становилась исторической. В кубковой игре он ударил соперника локтем и получил желтую. Но судья посмотрел VAR и удалил Бумаля. Так в России впервые удалили футболиста после использования VAR.