Николай Калинский
РПЛ
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Игрок «Нижнего Новгорода» Калинский забил пять голов за сезон в РПЛ. Три – в победных матчах с «Рубином»
4 часа назад
«Нижний Новгород» победил «Рубин» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ. Полузащитник Николай Калинский оформил победный дубль.
До этого Калинский уже забивал «Рубину» в матче первого круга. Тогда «Нижний Новгород» выиграл со счетом 1:0.
В сезоне у Калинского есть голы в ворота «Арсенала» и «Динамо». Ему 28 лет, играет за «Нижний Новгород» третий сезон.
Теперь «Нижний Новгород» идет в таблице на 13-м месте. «Рубин» остается десятым. Отрыв от «Нижнего Новогорода» – четыре очка.
Фанаты обеих команд ушли со стадиона во время матча. Так они поддержали акцию в поддержку болельщиков ЦСКА.
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