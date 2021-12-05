Игрок «Нижнего Новгорода» Калинский забил пять голов за сезон в РПЛ. Три – в победных матчах с «Рубином»

«Нижний Новгород» победил «Рубин» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ. Полузащитник Николай Калинский оформил победный дубль.

До этого Калинский уже забивал «Рубину» в матче первого круга. Тогда «Нижний Новгород» выиграл со счетом 1:0.

В сезоне у Калинского есть голы в ворота «Арсенала» и «Динамо». Ему 28 лет, играет за «Нижний Новгород» третий сезон.

Теперь «Нижний Новгород» идет в таблице на 13-м месте. «Рубин» остается десятым. Отрыв от «Нижнего Новогорода» – четыре очка.

Фанаты обеих команд ушли со стадиона во время матча. Так они поддержали акцию в поддержку болельщиков ЦСКА.