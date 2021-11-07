РПЛ
Ахмат
Нижний Новгород
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Ахмат #Нижний Новгород

У «Нижнего Новгорода» серия из четырех поражений подряд. Сейчас он проиграл «Ахмату»

07 ноября, 21:09

14-й тур «Ахмат» дома обыграл «Нижний Новгород» 3:1. Таким был этот поединок:

Матч завершен
Ахмат
Грозный
Конате 40
Пенчиков 72
Уткин 90
3:1
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Косарев 55
  • «Нижний Новгород» довел серию из поражений в Премьер-лиге до 4 матчей подряд.
  • Статистика «Ахмата» в этом сезоне РПЛ: 14 матчей, 6 побед, 8 поражений. После 14-го тура он оторвался от зоны стыков на 4 очка.

В 15-туре «Нижний Новгород» сыграет с «Зенитом» на выезде (19.11). «Ахмат» так же на выезде встретится с «Локомотивом» (20.11).

Таблица РПЛ

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Бека Бека травмировал мышцу. Это единственный доступный опорник из основы «Локомотива» на ближайший матч
Гогуа покинул ЦСКА. За два года он провел пять матчей за команду
Прядкин стал советником руководства УЕФА и будет работать с европейскими лигами, клубами и форумом мировых лиг
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Ахмат
#Нижний Новгород