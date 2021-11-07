У «Нижнего Новгорода» серия из четырех поражений подряд. Сейчас он проиграл «Ахмату»

«Нижний Новгород» довел серию из поражений в Премьер-лиге до 4 матчей подряд.

Статистика «Ахмата» в этом сезоне РПЛ: 14 матчей, 6 побед, 8 поражений. После 14-го тура он оторвался от зоны стыков на 4 очка.

В 15-туре «Нижний Новгород» сыграет с «Зенитом» на выезде (19.11). «Ахмат» так же на выезде встретится с «Локомотивом» (20.11).

Таблица РПЛ