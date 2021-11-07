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У «Нижнего Новгорода» серия из четырех поражений подряд. Сейчас он проиграл «Ахмату»
07 ноября, 21:09
14-й тур «Ахмат» дома обыграл «Нижний Новгород» 3:1. Таким был этот поединок:
- «Нижний Новгород» довел серию из поражений в Премьер-лиге до 4 матчей подряд.
- Статистика «Ахмата» в этом сезоне РПЛ: 14 матчей, 6 побед, 8 поражений. После 14-го тура он оторвался от зоны стыков на 4 очка.
В 15-туре «Нижний Новгород» сыграет с «Зенитом» на выезде (19.11). «Ахмат» так же на выезде встретится с «Локомотивом» (20.11).
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