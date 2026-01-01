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Футбол
Календарь РПЛ на сезон-2022/23: полное расписание
#РПЛ
Футбол
В РПЛ началась зимняя пауза. «Зенит» ушел на нее лидером, «Сочи» на третьем месте, «Спартак» – девятый
#РПЛ
1
Футбол
Игрок «Нижнего Новгорода» Калинский забил пять голов за сезон в РПЛ. Три – в победных матчах с «Рубином»
#Николай Калинский
Футбол
«Зенит» обыграл «Нижний Новгород». Дзюба забил трижды и поднялся на второе место в рейтинге бомбардиров лиги
#РПЛ
2
Футбол
У «Нижнего Новгорода» серия из четырех поражений подряд. Сейчас он проиграл «Ахмату»
#РПЛ
Футбол
Жеребьевка 1/8 финала Кубка России: «Спартак» сыграет с «Кубанью», «Зенит» – с КАМАЗом, «Сочи» – с ЦСКА
#Кубок России
Футбол
«Локомотив» победил «Нижний Новгород». Жемалетдинов – второй по результативности игрок РПЛ в 2021 году
#РПЛ
Футбол
Кордоба не реализовал два пенальти из трех в РПЛ. Это лучший бомбардир «Краснодара»
#Джон Кордоба
Футбол
«Газпром» стал спонсором «Нижнего Новгорода». Клуб после выхода в РПЛ просил о помощи с финансированием
#Нижний Новгород
Футбол
«Рубин» проиграл «Нижнем Новгороду». Хвича не реализовал пенальти
#РПЛ
Футбол
ЦСКА обыграл «Нижний Новгород». Клуб не пропускает в трех матчах подряд
#ЦСКА
1
Футбол
«Нижний Новгород» обыграл «Динамо», хотя до 75-й минуты проигрывал по счету
#Нижний Новгород
Футбол
«Ростов» обыграл «Нижний Новгород» и поднялся из зоны вылета. Это первая победа при Семине
#РПЛ
Футбол
«Уфа» победила «Нижний Новгород». Это ее первая победа в этом сезоне РПЛ
#РПЛ
Футбол
«Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду». Это третье поражение за четыре матча
#РПЛ
Футбол
«Спартак» за 16 минут пропустил два гола от защитников «Нижнего Новгорода»
#Спартак
Футбол
«Нижний Новгород» победил «Сочи» в дебютном матче РПЛ, гол первым касанием забил вышедший на замену игрок
#РПЛ
Футбол
«Нижний Новгород» не выплатил игрокам премиальные за прошлый сезон. Но дедлайн по выплатам еще не просрочен
#Нижний Новгород
Футбол
«Нижний Новгород» попросил у Минспорта помощи с поиском спонсора перед дебютным сезоном в РПЛ
#Нижний Новгород
Футбол
Новый сезон РПЛ стартует 23 июля матчем «Ростов» – «Динамо». Полное расписание шести туров
#РПЛ
Футбол
Кержаков – главный тренер «Нижнего Новгорода»
#Александр Кержаков
Футбол
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
#РПЛ
Футбол
«Нижний Новгород» вышел в РПЛ
#Нижний Новгород
Футбол
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде впервые в истории города
#Кубок России
Футбол
Бывший игрок «Динамо» Обольский дебютировал в клубе из третьей лиги Испании
#Николай Обольский
Футбол
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
#ФНЛ
Футбол
Чем кончилась ФНЛ: «Сочи» проскочил в вышку, «Зенит-2» вылетел
#ФНЛ