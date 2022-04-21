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#Кубок России #Спартак #Динамо #Енисей #Алания Владикавказ

«Спартак» против «Енисея», «Динамо» – «Алания» – полуфиналы Кубка России: итоги жеребьевки

21 апреля прошла жеребьевка полуфиналов Кубка России. В эту стадию турнира вышли по две команды РПЛ и ФНЛ: «Спартак», «Динамо», «Енисей» и «Алания».

По результатам жеребьевки полуфинальные пары получились такими:

  • «Динамо» – «Алания»
  • «Спартак» – «Енисей»

Команда, указанная первой, сыграет дома. Оба полуфинала пройдут в Москве.

  • Полуфинальные матчи пройдут 11-12 мая.
  • Финал – 29 мая.
  • Место проведения финала пока не определено. С больше долей вероятности ареной для финала станут «Лужники».

Ранее состоялись четвертьфинальные матчи Кубка России:

  • «Динамо» в Калининграде обыграло «Балтику» только в серии пенальти (1:1, 5:4).
  • «Енисей» в Красноярске выбил «Рубин» – 3:1.
  • Главная сенсация: «Алания» в Грозном сыграла 2:2 с «Зенитом» и прошла его в серии пенальти.
  • «Спартак» обыграл ЦСКА на его поле – 1:0.
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