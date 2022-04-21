«Спартак» против «Енисея», «Динамо» – «Алания» – полуфиналы Кубка России: итоги жеребьевки

21 апреля прошла жеребьевка полуфиналов Кубка России. В эту стадию турнира вышли по две команды РПЛ и ФНЛ: «Спартак», «Динамо», «Енисей» и «Алания».

По результатам жеребьевки полуфинальные пары получились такими:

«Динамо» – «Алания»

«Спартак» – «Енисей»

Команда, указанная первой, сыграет дома. Оба полуфинала пройдут в Москве.

Полуфинальные матчи пройдут 11-12 мая.

Финал – 29 мая.

Место проведения финала пока не определено. С больше долей вероятности ареной для финала станут «Лужники».

Ранее состоялись четвертьфинальные матчи Кубка России: