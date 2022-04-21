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«Спартак» против «Енисея», «Динамо» – «Алания» – полуфиналы Кубка России: итоги жеребьевки
21 апреля прошла жеребьевка полуфиналов Кубка России. В эту стадию турнира вышли по две команды РПЛ и ФНЛ: «Спартак», «Динамо», «Енисей» и «Алания».
По результатам жеребьевки полуфинальные пары получились такими:
- «Динамо» – «Алания»
- «Спартак» – «Енисей»
Команда, указанная первой, сыграет дома. Оба полуфинала пройдут в Москве.
- Полуфинальные матчи пройдут 11-12 мая.
- Финал – 29 мая.
- Место проведения финала пока не определено. С больше долей вероятности ареной для финала станут «Лужники».
Ранее состоялись четвертьфинальные матчи Кубка России:
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