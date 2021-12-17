Дэвид Бекхэм

Дата рождения
2 мая 1975 г.
Достижения
Победитель Лиги чемпионов
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Новости
Бекхэм – шафер на свадьбе отца. Да, в 73 года тот снова женился
#Дэвид Бекхэм
Бекхэм воевал с Фергюсоном из-за причесок. Тот заставлял сбривать ирокез на «Уэмбли» и говорил футболистам не подавать на голову Бекхэму
#Дэвид Бекхэм
Клуб Бекхэма представил форму на дне океана. Она сделана из пляжного мусора
#Интер Майами
Бекхэм вложился в производство каннабиноидов. Это будет легальный бизнес?
#Дэвид Бекхэм
70-летний Бекхэм – в рекламе, где мир уже победил малярию
#Дэвид Бекхэм
Подача с углового = гол. Залипательная красота из МЛС
#МЛС
Через приложение Gradient узнали, что будет со звездами спорта. Месси станет врачом, Леброн – адвокатом, а Косторная уйдет в дизайн
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#Криштиану Роналду
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На трансфер Бекхэма в «Реал» повлияла «Барса»: специально боролась за него, чтобы отвлечь внимание от Роналдиньо
#Дэвид Бекхэм
PES 2021: что в трейлере, когда выйдет, сколько стоит. Это будет не отдельная игра, а дополнение
#PES 2021
Матч «МЮ» и «Реала» изменил футбол. Это он вдохновил Абрамовича на покупку «Челси», а тот – денежных шейхов
#Лига чемпионов
Лучший штрафной Бекхэма. До этого англичане его ненавидели. После – кричали: «Дайте ему рыцарский титул»
#Дэвид Бекхэм
Как снимали трилогию фильмов «Гол!»: «Ливерпуль» вредничал и отказывался, Бекхэм психовал из-за сценария, «Барса» испортила сюжет
#кино
Гордон Рамзи не стал футболистом из-за травмы. Теперь дружит с Бекхэмом, занимается единоборствами и продвигает спорт
#Гордон Рамзи
Криштиану больше всех зарабатывает на инстаграме. Месси, Бекхэм и Неймар даже не близко
#Криштиану Роналду
В «Спартаке» уже был один уругваец: оставил в России багаж, бил фаната «Атлетико» и жестко критиковал Бекхэма
#Спартак
Злитесь на «Зенит» и Сутормина? В Европе было 7 похожих случаев
#трансферы
В Лос-Анджелесе открыли памятник Бекхэму. Это первый случай в истории МЛС
#МЛС