Бэкхем стал последним игроком, вошедшим в Зал славы АПЛ в 2021 году. Терри, Скоулз и еще 16 игроков туда не попали

Всего в 2021 году в Зал славы вошли восемь игроков. Двух первых выбрала лига, остальных болельщики отбирали из шорт-листа через голосование.

На попадание в Зал славы были претендовали еще 18 игроков:

Нападающие : Дидье Дрогба, Робин Ван Перси, Майкл Оуэн, Робби Фаулер, Иан Райт, Лес Фердинанд.

: Дидье Дрогба, Робин Ван Перси, Майкл Оуэн, Робби Фаулер, Иан Райт, Лес Фердинанд. Полузащитники : Мэттью Ле Тиссье, Пол Скоулз

: Мэттью Ле Тиссье, Пол Скоулз Защитники : Тони Адамс, Сол Кэмбелл, Энди Коул, Эшли Коул, Рио Фердинанд, Джон Терри, Неманья Видич, Патрик Вийера.

: Тони Адамс, Сол Кэмбелл, Энди Коул, Эшли Коул, Рио Фердинанд, Джон Терри, Неманья Видич, Патрик Вийера. Вратарь: Петер Шмейхель.

Каждый год АПЛ будет обновлять шорт-лист. Если игрок был в прошлогоднем списке, то он не попадет автоматически в новый шорт-лист. Претендовать на попадание в Зал славы могут только завершившие карьеру игроки.