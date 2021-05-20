Дэвид Бекхэм
АПЛ
Манчестер Юнайтед
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#Дэвид Бекхэм #АПЛ #Манчестер Юнайтед

Бэкхем стал последним игроком, вошедшим в Зал славы АПЛ в 2021 году. Терри, Скоулз и еще 16 игроков туда не попали

3 часа назад

Английская премьер-лига объявила итоговый на 2021 год список членов Зала Славы. Последним в него вошел Дэвид Бэкхем.

⚽ У него 265 матчей, 62 гола, 80 голевых передач.

🏆 Шесть титулов АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

На сайте Зала славы сказано: «Он мучил соперников хлесткими, кручеными кроссами, от которых невозможно было защититься и которые его партнерам по команде было легко забить».

Всего в 2021 году в Зал славы вошли восемь игроков. Двух первых выбрала лига, остальных болельщики отбирали из шорт-листа через голосование.

  1. Алан Ширер
  2. Тьерри Анри
  3. Эрик Кантона
  4. Рой Кин
  5. Фрэнк Лэмпард
  6. Деннис Бергкамп
  7. Стивен Джеррард
  8. Дэвид Бэкхем.

На попадание в Зал славы были претендовали еще 18 игроков:

  • Нападающие: Дидье Дрогба, Робин Ван Перси, Майкл Оуэн,  Робби Фаулер, Иан Райт, Лес Фердинанд.
  • Полузащитники: Мэттью Ле Тиссье, Пол Скоулз
  • Защитники: Тони Адамс, Сол Кэмбелл, Энди Коул, Эшли Коул, Рио Фердинанд, Джон Терри, Неманья Видич, Патрик Вийера.
  • Вратарь: Петер Шмейхель.

Каждый год АПЛ будет обновлять шорт-лист. Если игрок был в прошлогоднем списке, то он не попадет автоматически в новый шорт-лист. Претендовать на попадание в Зал славы могут только завершившие карьеру игроки.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт АПЛ
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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