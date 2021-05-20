Бэкхем стал последним игроком, вошедшим в Зал славы АПЛ в 2021 году. Терри, Скоулз и еще 16 игроков туда не попали
Английская премьер-лига объявила итоговый на 2021 год список членов Зала Славы. Последним в него вошел Дэвид Бэкхем.
⚽ У него 265 матчей, 62 гола, 80 голевых передач.
🏆 Шесть титулов АПЛ с «Манчестер Юнайтед».
На сайте Зала славы сказано: «Он мучил соперников хлесткими, кручеными кроссами, от которых невозможно было защититься и которые его партнерам по команде было легко забить».
Всего в 2021 году в Зал славы вошли восемь игроков. Двух первых выбрала лига, остальных болельщики отбирали из шорт-листа через голосование.
На попадание в Зал славы были претендовали еще 18 игроков:
- Нападающие: Дидье Дрогба, Робин Ван Перси, Майкл Оуэн, Робби Фаулер, Иан Райт, Лес Фердинанд.
- Полузащитники: Мэттью Ле Тиссье, Пол Скоулз
- Защитники: Тони Адамс, Сол Кэмбелл, Энди Коул, Эшли Коул, Рио Фердинанд, Джон Терри, Неманья Видич, Патрик Вийера.
- Вратарь: Петер Шмейхель.
Каждый год АПЛ будет обновлять шорт-лист. Если игрок был в прошлогоднем списке, то он не попадет автоматически в новый шорт-лист. Претендовать на попадание в Зал славы могут только завершившие карьеру игроки.