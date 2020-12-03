Дэвид Бекхэм
мир
медицина
70-летний Бекхэм – в рекламе, где мир уже победил малярию
03 декабря, 17:14
Дэвид Бекхэм снялся в ролике организации Malaria Must Die («Малярия должна умереть»). В его начале состаренный с помощью графики Бекхэм объявляет, что мир наконец-то победил малярию. Но потом он вновь становится молодым и напоминает, что каждые две минуты в мире от малярии умирает один ребенок.
«Мои дети спрашивали меня, можно ли победить малярию. Продолжая сражаться вместе, мы можем помочь создать более безопасный мир. Я горжусь поделиться этим новым роликом вместе с Malaria Must Die».
Бекхэм с 2009-го поддерживает кампании против малярии. В прошлом году он с помощью технологии Deep Fake на девяти языках рассказал об опасности этой болезни.
А в 2018-м Бекхэм снялся в стеклянном кубе, который окружили 10 тысяч комаров – переносчики инфекции.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые