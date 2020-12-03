70-летний Бекхэм – в рекламе, где мир уже победил малярию

«Мои дети спрашивали меня, можно ли победить малярию. Продолжая сражаться вместе, мы можем помочь создать более безопасный мир. Я горжусь поделиться этим новым роликом вместе с Malaria Must Die».

Бекхэм с 2009-го поддерживает кампании против малярии. В прошлом году он с помощью технологии Deep Fake на девяти языках рассказал об опасности этой болезни.