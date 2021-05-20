Дэвид Бекхэм

Дата рождения
2 мая 1975 г.
Достижения
Победитель Лиги чемпионов
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Футбол
Бэкхем стал последним игроком, вошедшим в Зал славы АПЛ в 2021 году. Терри, Скоулз и еще 15 человек туда не попали
#Дэвид Бекхэм
Футбол
«Интер» Бекхэма проиграл пять раз в первых пяти матчах
#Интер Майами
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