Бекхэм – шафер на свадьбе отца. Да, в 73 года тот снова женился

Это сейчас у Дэвида Бекхэма хорошие отношения с отцом Тедом. Но 20 лет назад все складывалось по-другому.

В 2002 году родители Дэвида Бекхэма, Сандра и Тед, развелись после 32 лет в браке. Тогда Дэвид и его сестры обвинили именно отца в разрыве с мамой. Дэвид Бекхэм писал в автобиографии: «Он любил маму, но никогда не проявлял к ней нежности. Эту нежность не видел ни я, ни мои сестры. Он довольно суров и саркастичен». Тед Бекхэм говорил, что для детей, несмотря на их возраст, эта новость стала шоком.

Дэвид Бекхэм некоторое время не общался с отцом, а позже испортил отношения с ним двумя моментами:

Трансфером в «Реал». По словам Теда Бекхэма, он узнал о переходе сына из новостей.

Выходом биографии, в котором критиковал отца.

Их отношения изменились в 2007 году, когда у Теда Бекхэма случился инсульт. Тогда Дэвид играл МЛС, но сразу же прилетел к отцу в Манчестер. Спустя три года рассказывал: «Это навсегда изменило наши отношения. Я стал терпеливее и добрее к нему и принял не только его точку зрения, но и его самого. С того момента мы стали общаться чаще и теплее».

Дэвид и Виктория Бекхэмы приглашали Теда на празднование Рождества в 2019-м. А в марте-2020 73-летний Тед Бекхэм объявил о помолвке с Хиллари Мередит. Мередит по профессии адвокат. У нее есть собственное агентство в Лондоне. И британские таблоиды называют ее миллионером.

Тед Бекхэм сыграл свадьбу с Мередит 15 декабря. Мероприятие состоялось в Мидл-Темпле (район в центре Лондона). На свадьбе были Дэвид Бекхэм, его сестра, восемь внуков Теда Бекхэма, мать и дочь Мередит (которая была подругой невесты). А Дэвид Бекхэм был шафером. Потом выложил такой пост: