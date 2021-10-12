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Кайри Ирвинг
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Кайри Ирвинг
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Баскетбол
Ирвинг впервые в сезоне сыграл за «Бруклин». Отец получил от него игровую майку
#Кайри Ирвинг
06 января, 10:43
Баскетбол
«Бруклин» отстранил Ирвинга от игр. Законы Нью-Йорка запрещают посещение стадиона при отказе от вакцинации
#Кайри Ирвинг
12 октября 2021, 19:13
Баскетбол
НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
#НБА
19 февраля 2021, 09:06
Баскетбол
Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый баскетболист НБА. Три звезды «Бруклина» вошли в десятку
#Леброн Джеймс
31 января 2021, 22:22
Баскетбол
Ирвинг сыграл за «Бруклин» впервые за две недели. Набрал 37 очков, но команда проиграла
#Кайри Ирвинг
21 января 2021, 11:02
Все новости
Материалы
Ирвинг вытер ногу о леприкона на гербе «Бостона». Фанат кинул в него бутылкой – и дисквалифицирован на всю жизнь
#Кайри Ирвинг
31 мая 2021, 12:03
Леброн заработал за карьеру больше миллиарда, Карри опережает всех по зарплате. Главное из рейтинга Forbes
#НБА
31 января 2021, 23:02
Теневые моменты в теме Хардена и «Бруклина». Он некрасиво простился с «Хьюстоном», Ирвинг чудит, а к контрактам есть вопросы
#Джеймс Харден
14 января 2021, 14:00
Леброн обожает инстаграм. Самостоятельно ведет и зарабатывает на нем кучу денег
#Леброн Джеймс
07 февраля 2020, 14:35
Первые трансферы НБА. Главное и быстро. Дюрэнт и Ирвинг – в «Бруклине», Хорворд – в «Филе»
#НБА
01 июля 2019, 09:38
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