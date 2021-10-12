«Бруклин» отстранил Ирвинга от игр. Законы Нью-Йорка запрещают посещение стадиона при отказе от вакцинации

«Бруклин» перед стартом сезона НБА выпустил официальное заявление о ситуации с Кайри Ирвингом. Из-за ковидных ограничений Нью-Йорка ему запрещено появление на домашнем стадионе клуба.

Клуб отстранил Ирвинга от тренировок и игр до тех пор, пока он «не станет полноценным участником» команды.

В заявлении сказано, что клуб уважает «право выбора», но требует от баскетболистов постоянного участия в процессе. «Мы не позволим любому члену нашей команды участвовать в процессе с частичной занятостью».

Официально клубам запрещено раскрывать ковидный статус игроков, поэтому в заявлении «Бруклина» четко не сказано об отказе Ирвинга от вакцинации. Но из комментариев тренера и пресс-релиза следует, что Ирвинг отказался от прививки, иначе его допустили бы до домашних игр.

Допуск возможен только при изменении его ковидного статуса – например, если Нью-Йорк отменит ограничения или Ирвинг сделает прививку.

В августе Нью-Йорк обязал спортсменов вакцинироваться, если те тренируются или играют в общественных зданиях города. «Барклайс-центр», арена «Бруклина», относится к таким зданиям.