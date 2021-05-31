Ирвинг вытер ногу о леприкона на гербе «Бостона». Фанат кинул в него бутылкой – и дисквалифицирован на всю жизнь

«Бруклин» победил «Бостон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА, счет в серии 3-1. Обсуждения игры отошли на второй план, центральная фигура – Кайри Ирвинг и не из-за 39 набранных очков и 11 подборов.

Ирвинг провел в «Бостоне» два сезона, пока в позапрошлом году не перебрался в «Бруклин». Сейчас в третьем матче серии, который проводился в Бостоне, Ирвинг был освистан болельщиками. Хотя перед игрой надеялся, что обойдется без агрессии.

В четвертой игре ситуация ухудшилась – после матча с трибуны в Ирвинга полетела бутылка. Цели не достигла: