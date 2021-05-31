Ирвинг вытер ногу о леприкона на гербе «Бостона». Фанат кинул в него бутылкой – и дисквалифицирован на всю жизнь
«Бруклин» победил «Бостон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА, счет в серии 3-1. Обсуждения игры отошли на второй план, центральная фигура – Кайри Ирвинг и не из-за 39 набранных очков и 11 подборов.
Ирвинг провел в «Бостоне» два сезона, пока в позапрошлом году не перебрался в «Бруклин». Сейчас в третьем матче серии, который проводился в Бостоне, Ирвинг был освистан болельщиками. Хотя перед игрой надеялся, что обойдется без агрессии.
В четвертой игре ситуация ухудшилась – после матча с трибуны в Ирвинга полетела бутылка. Цели не достигла:
- Виновник сразу был вычислен. Он пришел в майке чемпиона НБА в составе «Бостона» Кевина Гарнетта.
- Он был арестован и пожизненно лишен права ходить на домашние матчи «Бостона».
«Этот поступок – отражение ситуации в нашем обществе в целом», – отреагировал Ирвинг. Он уверен: «В основе этих поступков лежит расизм, отношение к людям, будто они находятся в человеческом зоопарке». Кевин Дюрэнт согласен: «Ваша мама не будет гордиться вами за то, что вы бросаете бутылки с водой в баскетболистов. Или плюете в них, или посыпаете их попкорном».
Реакция Ирвинга на освистывания трибун была не только словесной. После игры он демонстративно наступил на эмблему «Бостона» в центральном круге. А именно – на лицо Лепрекону Лаки, который изображен на эмблеме.
«Бруклин» ведет 3-1, следующий матч сыграет дома. Но если проиграет – Ирвинг вернется в Бостон на шестую игру.
Лепрекон Лаки – талисман «Бостона», на эмблему он помещен был еще в середине прошлого века. На инстаграм маскота подписаны почти 30 тысяч человек.
Столкновения с фанатами – уже неприглядная фишка для первого раунда:
- В Филадельфии болельщик бросил попкорн в игрока «Вашингтона» Уэстбрука.
- Фанат «Нью-Йорка» плюнул в звезду «Атланты» Трэя Янга.
- В Юте местные фанаты оскорбляли родителей лидера «Мемфиса» Джа Моранта.
Все виновные уже получили запрет на посещение домашних арен своих клубов.
О поведении фанатов философски высказался игрок «Бостона» Маркус Смарт: «Одно плохое семя не означает, что ядовит весь плод. Фанаты были великолепны. Просто нашелся один тупица, решивший сделать что-нибудь дурацкое».