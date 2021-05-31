Полицейский уволен за тикток с шуткой про Леброна. Ранее Леброн писал «Ты следующий» о другом полицейском, который убил афроамериканку

История, с которой все началось – убийство 16-летней девушки при аресте

16 апреля в Колумбусе в штате Огайо полицейский застрелил 16-летнюю девушку Макайю Брайант. В тот день в 911 поступил звонок с жалобой на драку – на место происшествия выехал патруль из двух человек. Один из них – офицер Николас Рирдон, который работал в отделении с 2019 года. Очевидцы описывают этот инцидент так: Рирдон вышел из машины, сделал пару шагов и несколько раз выстрелил в Брайант.

В больницу Брайант приехала уже в критическом состоянии, а через несколько часов после поступления к врачам умерла. Полицейский отчет утверждает, что у Брайант был нож, с которым она шла на другую девушку.