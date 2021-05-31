Полицейский уволен за тикток с шуткой про Леброна. Ранее Леброн писал «Ты следующий» о другом полицейском, который убил афроамериканку
История, с которой все началось – убийство 16-летней девушки при аресте
16 апреля в Колумбусе в штате Огайо полицейский застрелил 16-летнюю девушку Макайю Брайант. В тот день в 911 поступил звонок с жалобой на драку – на место происшествия выехал патруль из двух человек. Один из них – офицер Николас Рирдон, который работал в отделении с 2019 года. Очевидцы описывают этот инцидент так: Рирдон вышел из машины, сделал пару шагов и несколько раз выстрелил в Брайант.
В больницу Брайант приехала уже в критическом состоянии, а через несколько часов после поступления к врачам умерла. Полицейский отчет утверждает, что у Брайант был нож, с которым она шла на другую девушку.
Временный начальник полиции Колумбуса Майкл Вудс говорит, что Рирдон действовал в пределах правил. На вопрос, почему тот не использовал электрошокер, Вудс сказал: «Если полицейский видит, что потенциальный преступник смертельно угрожает жертве, то он вправе применить силу такого же масштаба».
На записях переговоров по рации слышно, как Рирдон крикнул: «У нее был нож, она напала с ним на другую девушку».
Семья Брайант сделала такое заявление:
«Ее любили многие, и у нее была семья как в Мэнсфилде, так и в Колумбусе, штат Огайо. Мы хотим напомнить всем, что Макайя была всего лишь 16-летней девочкой-подростком. Мы глубоко обеспокоены непропорциональным и неоправданным применением силы в этой ситуации. Мы хотим, что суд признал неправомерными действия мистера Рирдона».
Леброн написал этому полицейскому: «Ты следующий». Потом удалил твит, но запустил волну обсуждения – в том числе от полицейских
После запуска судебных разбирательств звезда «Лейкерс» и самый влиятельный баскетболист современности Леброн Джеймс опубликовал твит с реакцией на событием. В нем была фотография полицейского Рирдона и подпись: «Ты следующий». Никто точно не знает, что это было: угроза или просто гнев. Сам Леброн удалил этот твит.
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Затем Леброн написал еще один твит – с объяснением:
«Я чертовски устал от того, что полиция просто убивает темнокожих людей. Я удалил твит, потому что я не хочу разжигать ненависть. Речь была не об одном офицере. Это касается всей системы, и они [полицейские] всегда используют наши слова для создания большего расизма. Мне так сильно хочется больше ОТВЕТСТВЕННОСТИ».
Дело Брайант и особенно резкую реакцию Леброна массово обсуждали медиа и комментаторы в соцсетях. Среди тех, кто активно высказывался, были другие полицейские. Некоторые осуждали Леброна или даже троллили.
Например, вот вирусный ролик неизвестного полицейского (или просто человека в полицейской форме). В нем он звонит Леброну, называет его шефом, советуется по поводу действий в адрес преступника и в конце добавляет: «Хорошо. Спасибо тебе. Ты всегда знаешь лучше, что нам делать».
Один из таких полицейских за шутку над Леброном уволен. Его слова: «Я просто стал жертвой культуры отмены»
Полицейский из Айдахо Нэйт Сильвестр запостил похожее видео: к нему приближается человек с ножом, и он звонит Леброну за советом.
Но начальство Сильвестра не оценило шутку. Сначала оно отстранило на две недели. Потом вовсе уволило. В комментарии для Fox News Сильвестр сказал:
«Я стал жертвой культуры отмены. В этом все дело. До той публикации никто не обращал внимания на мои другие видео. На них я мог быть в форме полицейского или делал записи со скрытой нательной камеры – всем было все равно.
И только когда мое видео про Леброна Джеймса задело чьи-то политические чувства, все начали обращать внимание и жаловаться. Они придумывали различные меры, чтобы наказать меня. Я все еще пытаюсь осознать, что же все-таки произошло».