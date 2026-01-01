Кайри Ирвинг

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Баскетбол
Ирвинг впервые в сезоне сыграл за «Бруклин». Отец получил от него игровую майку
#Кайри Ирвинг
Баскетбол
«Бруклин» отстранил Ирвинга от игр. Законы Нью-Йорка запрещают посещение стадиона при отказе от вакцинации
#Кайри Ирвинг
Баскетбол
НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
#НБА
Баскетбол
Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый баскетболист НБА. Три звезды «Бруклина» вошли в десятку
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Ирвинг сыграл за «Бруклин» впервые за две недели. Набрал 37 очков, но команда проиграла
#Кайри Ирвинг