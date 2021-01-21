Ирвинг сыграл за «Бруклин» впервые за две недели. Набрал 37 очков, но команда проиграла

Кайри Ирвинг не играл за «Бруклин» в НБА по личным причинам. Он отсутствовал две недели, но вышел на матч против «Кливленда».

«Бруклин» проиграл «Кливленду» в матче с двумя овертаймами – 135:147. Ирвинг провел на площадке 48 минут, за которые набрал 37 очков.

«Кливленд» – один из его бывших клубов. Ирвинг впервые с 2017 года сыграл на площадке «Кливленда». Для него это был первый матч вместе с Джеймсом Харденом и Кевином Дюрэнтом.