Ирвинг впервые в сезоне сыграл за «Бруклин». Отец получил от него игровую майку

«Бруклин» обыграл «Индиану» (129:121) в матче НБА. Эта игра стала дебютной в сезоне для Кайри Ирвинга. Он набрал 22 очка.

Ирвинг отказался делать прививку от коронавируса, поэтому «Бруклин» исключил его из состава на сезон. Власти штата Нью-Йорк запретили ему играть в домашних матчах «Бруклина».

Позже «Бруклин» вернул Ирвинга, когда команда потеряла много заболевших игроков. Сам Ирвинг утверждал, что согласился с решением «Бруклина».

После игры с «Индианой» он поблагодарил клуб за доверие. Еще Ирвинг подарил отцу игровую майку.