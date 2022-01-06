Кайри Ирвинг
НБА
Бруклин
Ирвинг впервые в сезоне сыграл за «Бруклин». Отец получил от него игровую майку
7 часов назад
«Бруклин» обыграл «Индиану» (129:121) в матче НБА. Эта игра стала дебютной в сезоне для Кайри Ирвинга. Он набрал 22 очка.
Ирвинг отказался делать прививку от коронавируса, поэтому «Бруклин» исключил его из состава на сезон. Власти штата Нью-Йорк запретили ему играть в домашних матчах «Бруклина».
Позже «Бруклин» вернул Ирвинга, когда команда потеряла много заболевших игроков. Сам Ирвинг утверждал, что согласился с решением «Бруклина».
После игры с «Индианой» он поблагодарил клуб за доверие. Еще Ирвинг подарил отцу игровую майку.
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