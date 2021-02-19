НБА
баскетбол
Леброн Джеймс
Стефен Карри
Кевин Дюрэнт
Лука Дончич
Никола Йокич
Кавай Леонард
Яннис Адетокунбо
Кайри Ирвинг
Джоэл Эмбиид
Брэдли Бил
Филадельфия
Голден Стэйт Уорриорз
Даллас (б)
Денвер (б)
Милуоки (б)
Бруклин
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес Лейкерс
Вашингтон (б)
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НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
3 часа назад
- Западная конференция: Леброн Джеймс («Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Лука Дончич (« Даллас»), Никола Йокич («Денвер»), Кавай Леонард («Клипперс»).
- Восточная конференция: Кевин Дюрэнт («Бруклин»), Яннис Адетокунбо («Милуоки»), Брэдли Бил («Вашингтон»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Кайри Ирвинг («Бруклин»).
Капитанами команд стали Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт как лидеры голосования, которое провели среди болельщиков, игроков и журналистов. Они определят составы команд во время драфта, который пройдет без привязки игроков к конференции. Запасных баскетболистов лига назовет позже.
Матч всех звезд НБА пройдет 7 марта в Атланте на «Стэйт Фарм — арене». В 2020 году игру проводили в два дня, однако теперь формат поменяли из-за пандемии коронавируса. Некоторые игроки были недовольны проведением матча на фоне пандемии и изменений графика сезона.
Среди критиковавших лигу был Леброн Джеймс: «У меня ноль энергии и ноль восторга по поводу Матча всех звезд в этом году. Я даже не понимаю, зачем он нам».
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