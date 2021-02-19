НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт

Капитанами команд стали Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт как лидеры голосования, которое провели среди болельщиков, игроков и журналистов. Они определят составы команд во время драфта, который пройдет без привязки игроков к конференции. Запасных баскетболистов лига назовет позже.

Матч всех звезд НБА пройдет 7 марта в Атланте на «Стэйт Фарм — арене». В 2020 году игру проводили в два дня, однако теперь формат поменяли из-за пандемии коронавируса. Некоторые игроки были недовольны проведением матча на фоне пандемии и изменений графика сезона.

Среди критиковавших лигу был Леброн Джеймс: «У меня ноль энергии и ноль восторга по поводу Матча всех звезд в этом году. Я даже не понимаю, зачем он нам».