Первые трансферы НБА. Главное и быстро. Дюрэнт и Ирвинг – в «Бруклине», Хорворд – в «Филе»

В НБА стартовал период, когда клубы официально договариваются со свободными агентами. Первый день раскрыл не все ожидаемые интриги (например, главный герой плей-офф Кавай не проводил встреч с агентами и пока ждет), но интересные и важные переходы случались.

Коротко:

Кевин Дюрэнт уходит в «Бруклин Нетс» . Контракт на четыре года. О чем помним: Дюрэнт травмировался и выйдет только через год.

Кайри Ирвинг – тоже в «Бруклине»! Это будет весело. Кстати, говорят, что Ирвинг (который вырос в Нью-Йорке) с детства болеет за в «Нетс». Обрел счастье.

Закрывая тему «Бруклина»: приятель Дюрэнта и Ирвинга Деандре Джордан тоже там . Он будет получать 10 млн в год.

«Бостон» уже нашел нового разыгрывающего: это фронтмен «Шарлотт» Кемба Уокер . Контракт на четыре года.

Самый предсказуемый трансфер окна: Кристан Порзингис и пятилетний контракт с «Далласом» . Напомним, он пропустил этот сезон из-за травмы, зато вляпался в скандал с пьяной дракой около рижского бара и получил обвинение в изнасиловании. Самое время вернуться и создавать инфоповоды на паркете.

Испанец Рики Рубио перешел в «Финикс» . Хотя его звала «Индиана».

Мятежный дух Деррик Роуз , который когда-то стал самым молодым MVP в истории и который за последние пять лет поиграл за четыре команды, снова переходит: теперь в «Детройт» . Удачи!

«Новый Орлеан» выцепил у «Филадельфии» Джей Джея Реддика . Поможет Зайону на пути к величию?

А что «Филадельфия»? Подписала в ответ Эла Хорворда . Контракт на 109 миллионов. Ему 33 года, и это, очевидно, последний долгосрочный контракт в его карьере. «Фила» платит за универсализм и опыт?

Кстати, драма ночи. «Филадельфия» готова отдать в «Майами» Батлера и получить в обмен Ричардсона. «Майами» – тоже. Но для того, чтобы провернуть такую сделку, им нужна третья сторона: клуб, куда «Майами» скинет лишнего игрока (чтобы влезть в зарплатный лимит). Этот самый третий клуб пока не находится. Переговоры сорвались. Но еще не все потеряно.