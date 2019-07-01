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#НБА #Кевин Дюрэнт #Бостон #Бруклин #Джей Джей Реддик #Кайри Ирвинг #Кемба Уокер #Клэй Томпсон #Рики Рубио #Филадельфия #Эл Хорворд

Первые трансферы НБА. Главное и быстро. Дюрэнт и Ирвинг – в «Бруклине», Хорворд – в «Филе»

01 июля 2019, 09:38

В НБА стартовал период, когда клубы официально договариваются со свободными агентами. Первый день раскрыл не все ожидаемые интриги (например, главный герой плей-офф Кавай не проводил встреч с агентами и пока ждет), но интересные и важные переходы случались. 

Коротко: 

Кевин Дюрэнт уходит в  «Бруклин Нетс». Контракт на четыре года. О чем помним: Дюрэнт травмировался и выйдет только через год. 

Кайри Ирвинг – тоже в «Бруклине»! Это будет весело. Кстати, говорят, что Ирвинг (который вырос в Нью-Йорке) с детства болеет за в «Нетс». Обрел счастье.

Закрывая тему «Бруклина»: приятель Дюрэнта и Ирвинга Деандре Джордан тоже там. Он будет получать 10 млн в год. 

«Бостон» уже нашел нового разыгрывающего: это фронтмен  «Шарлотт» Кемба Уокер. Контракт на четыре года. 

Самый предсказуемый трансфер окна: Кристан Порзингис и пятилетний контракт с «Далласом». Напомним, он пропустил этот сезон из-за травмы, зато вляпался в скандал с пьяной дракой около рижского бара и получил обвинение в изнасиловании. Самое время вернуться и создавать инфоповоды на паркете.

Испанец Рики Рубио перешел в «Финикс». Хотя его звала «Индиана». 

Мятежный дух Деррик Роуз, который когда-то стал самым молодым MVP в истории и который за последние пять лет поиграл за четыре команды, снова переходит: теперь в «Детройт». Удачи!

«Новый Орлеан» выцепил у «Филадельфии» Джей Джея Реддика. Поможет Зайону на пути к величию?

А что  «Филадельфия»? Подписала в ответ Эла Хорворда. Контракт на 109 миллионов. Ему 33 года, и это, очевидно, последний долгосрочный контракт в его карьере. «Фила» платит за универсализм и опыт?

Кстати, драма ночи. «Филадельфия» готова отдать в «Майами» Батлера и получить в обмен Ричардсона. «Майами» – тоже. Но для того, чтобы провернуть такую сделку, им нужна третья сторона: клуб, куда «Майами» скинет лишнего игрока (чтобы влезть в зарплатный лимит). Этот самый третий клуб пока не находится. Переговоры сорвались. Но еще не все потеряно. 

В период трансферов не только переходят, но и продлевают контракты. Самое важное продление первого дня: Клэй Томпсон и «Голден Стэйт» договорились еще на пять лет и 190 млн. Также важно помнить, что Томпсон, как и Дюрэнт, получил травму в финале плей-офф и тоже пропустит если не весь следующий сезон, то большую часть. 

Все фото: Global Look Press
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#Рики Рубио
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#Эл Хорворд